«Es war eine ganz bittere Niederlage»

Plötzlich geschah das aus Zuger Sicht Unfassbare. Raphael Diaz machte einen entscheidenden Fehler. Zugs Nummer 16 wollte hinter dem eigenen Tor einen Angriff lancieren, liess sich dann aber von Thomas Rüfenacht die Scheibe abluchsen und der Berner zeigte mit einem eiskalten Abschluss wieder einmal, dass er mehr sein kann als nur ein Provokateur. «Ich muss mir die Szene noch einmal anschauen, ich weiss nicht, ob der Puck gebremst hat oder ob ein Stock dazwischen war», sagte Diaz nach Spielende.

Es war das frühe 1:0 für den SCB und es sollte kursweisend sein. Die Zuger Vorsätze, nach dem 1:6 vom Samstag in Bern zu reagieren, waren mit einem Male zunichte gemacht und Bern setzte zu einem Monolog an. Einem Monolog, der im auch in dieser Höhe verdienten 5:1 gipfelte und damit dem SCB den 15. Titel der Vereinsgeschichte eintrug. «Es ist eine ganz bittere Niederlage», gab Diaz zu. Wie bitter sie war, zeigte sich daran, dass er die Silbermedaille, die er bei der finalen Zeremonie erhalten hatte, schon längst wieder abgestreift hatte.

Wer nur die nackten Resultate der letzten beiden Partien und deren Gesamtskore von 11:2 sieht, könnte auf einen Klassenunterschied schliessen. Dabei geht allerdings leicht vergessen, dass Zug in den beiden Partien zuvor mit Parforceleistungen und Overtime-Siegen ausgeglichen hatte. Insgesamt war aber der Titelverteidiger der logische Meister. «Wir haben zu viele Tore bekommen, defensiv zu viele Fehler gemacht», analysierte Diaz, «in drei Spielen haben wir unsere defensive Solidität, die uns in praktisch der ganzen Saison auszeichnete, verloren. Bern hat die kleinen Details besser gemacht.»



Ein Quantensprung in einem Jahr

Nach einer Finalniederlage Auskunft zu geben, ist hart, es fällt schwer, das Positive zu sehen. Davon gab es aber viel, vor allem die Tatsache, dass das Team in einem Kalenderjahr einen Quantensprung absolviert hat. Im März 2016 war der EVZ nach dem 0:4 gegen Lugano am Boden, nun holte er sich mit Siegen gegen Genf und Davos viel Respekt zurück. Wohl jeder im Umfeld des Vereins hätte im Herbst für eine Finalqualifikation unterschrieben, das sieht auch Diaz so: «Es ist schon so, als Team und Organisation dürfen wir auch stolz sein auf das Erreichte. Nicht viele Leute hatten daran geglaubt, dass wir es so weit bringen können.»

Diaz war im Sommer aus Nordamerika zurückgekehrt und der Junge aus dem Herti-Quartier wurde sogleich zum grossen Hofnungsträger. Raphael Diaz hier, Raphael Diaz da, die Organisation hatte endlich wieder ein Gesicht. Und über weite Strecken der Saison war der Mann mit galicischen Wurzeln die überragende Verstärkung, die man sich erhofft hatte. Auch für ihn ist die Rechnung aufgegangen: «Es ist wunderschön, wieder für den EVZ zu spielen. Die Euphorie war riesig, auch für mich.»

Als Zug das letzte Mal im Final stand und im Jahr danach Meister wurde, war klein-Raphi gerade 11, respektive 12 Jahre alt. Zu jener Zeit sieht er viele Parallelen: «Damals ist auch ganz Zug zusammengekommen. Und jetzt hat man wieder gesehen, was Zug für eine Hockeystadt ist. Auch nach der Niederlage haben uns alle 7000 Zuschauer gejubelt. Gänsehaut pur und das motiviert enorm für die Zukunft.» Es klingt bereits wieder wie eine kleine Kampfansage.

