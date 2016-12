HCD sorgt für Schweizer Halbfinal

Damit ist das erste NLA-Derby in einem Spengler-Cup-Halbfinal perfekt. Der HCD trifft am vorletzten Tag in der Abendsession auf den ungeschlagenen HC Lugano. Derweil sich den Bianconeri die Chance bietet, bei der dritten Teilnahme zum dritten Mal ins Endspiel vorzustossen, könnte Arno Del Curtos Ensemble erstmals seit dem Lockout-Zauber 2012 um den Gewinn der 16. Trophäe spielen.

«Sie kennen unser Spiel nicht so gut», hatte Marc Wieser am Tag vor der ersten Knock-out-Runde vermutet. Den Überraschungseffekt beanspruchten die Bündner in ihrer erfrischenden Startphase dann tatsächlich vollumfänglich zu ihren Gunsten. Tuomo Ruutu lenkte einen Bandenabpraller ins Tor. In der 9. Minute insistierte Dino Wieser so lange, bis sich Drew Shore die Lücke zum kursweisenden 2:0 bot.

Auffälliger Verstärkungsspieler

Shore gehörte in diversen Szenen zu den Hauptdarstellern auf dem Eis. Seine Inputs tun der Offensive seit dem ersten Puckeinwurf gut. Der Kloten-Professional bringt ins Spiel, was Coach Del Curto vorschwebt: eine Menge Intuition, Energie und Geschwindigkeit. Der hart arbeitende Künstler, der sich in Calgary in den letzten beiden Saisons vergeblich um den Durchbruch bemühte, erfüllt die Ansprüche des sechsfachen Meister-Trainers uneingeschränkt.

Neben der US-Verstärkung brillierte auch ein Einheimischer erneut: Marc Wieser, in den letzten Monaten der beste NLA-Skorer der Bündner mit Schweizer Pass, verursachte in den Reihen Jekaterinburgs immer wieder anhaltende Orientierungsprobleme. Und spätestens nach seinem zweiten Turniertor zu Beginn des letzten Drittels (44.) stellten die Russen ihren Betrieb nahezu ein – die Lust, einigermassen Widerstand zu leisten, war ihnen definitiv vergangen, der dritte Fehltritt bahnte sich an.

Fragliche Trainings-Strategie

Dass sich der Anfang November engagierte Coach Wladimir Krikunow auch während der Davoser Woche primär mit dem ungemütlichen Alltag in der KHL befasste, kaschierte er nicht. Der 66-Jährige ist gekommen, um den Sinkflug in der russischen Meisterschaft zu stoppen. Deshalb ordnete der Ex-Trainer der Sbornaja täglich energieraubende Einheiten an. Mit seiner Trainings-Strategie beschleunigte er das Out regelrecht.

In diesem Monat sind Davos und Lugano im Landwassertal schon einmal aufeinander getroffen. Den NLA-Match am 9. Dezember gewannen die Tessiner dank eines Treffers von Dario Bürgler mit 1:0.

Im anderen Halbfinal am Freitagnachmittag stehen sich Dynamo Minsk und der Titelverteidiger Team Canada gegenüber.

Davos - Automobilist Jekaterinburg 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)



6300 Zuschauer (ausverkauft).

SR Fonselius/Leggo, Kovacs/Wüst.

Tore: 6. Ruutu (Shore/Ausschluss Schurawljow) 1:0. 9. Shore (Dino Wieser) 2:0. 18. Golyschew (Ticar) 2:1. 44. Marc Wieser (Ruutu, Jung) 3:1.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 7mal 2 Minuten gegen Automobilist Jekaterinburg.

Davos: Senn; Jung, Kindschi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Forrer; Marc Wieser, Lindgren, Ruutu; Shore, Hall, Ledin; Simion, Corvi, Dino Wieser; Ambühl, Walser, Sciaroni.

Automobilist Jekaterinburg: Lisutin; Cajkovsky, Wasilweski; Megalinski, Schtschitow; Turbin, Timaschow; Schurawljow, Kivisto; Buchtele, Ticar, Golyschew; Michnow, Koukal, Garejew; Monja, Tortschenjuk, Tschessalin; Mingalejew, Wolkow, Iwaschow.

Bemerkungen: Davos ohne Egli (verletzt), Van Pottelberghe, Eggenberger, Portmann (alle U20-WM), Du Bois, Kousal, Rahimi, Jäger (alle überzählig). 14. Pfostenschuss von Wolkow.

(nos/sda)