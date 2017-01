Kloten beendet Negativserie

Zwei Tage nach dem Einzug in den Cupfinal beendete der EHC Kloten auch die Misère in der Meisterschaft. Im 204. Zücher Derby setzte sich Kloten nach einem 0:1-Rückstand mit 3:1 durch.

Die Hauptrolle übernahm der 31-jährige Verteidiger Patrick von Gunten. Von Gunten bestritt erst unmittelbar vor Weihnachten nach einer Wirbelsäulenoperation im Sommer die ersten Spiele. Er bestritt seit seinem NLA-Debüt vor zwölf Jahren noch nie weniger als 35 Spiele in der Qualifikation. Auf derart viele Einsätze kann er diese Saison nicht mehr kommen. Für den EHC Kloten war von Guntens Rückkehr aufs Eis aber zumindest am Samstag drei Punkte und einen überraschenden Sieg wert.

Von Gunten skorte die beiden Powerplay-Treffer vom 0:1 zum 2:1. Romano Lemm stellte den Heimsieg in der 54. Minute mit einem weiteren Goal in Überzahl zum 3:1 sicher. Kloten nützte drei von fünf Powerplay-Chancen. Die ZSC Lions erzielten während vier Überzahlgelegenheiten, eine sogar gegen nur drei Klotener, kein Tor.

Vor dem Derbysieg hatte Kloten in der Meisterschaft acht Spiele hintereinander verloren. Und von den vorangegangenen neun Heimspielen am Schluefweg gewann Kloten nur eines. Bei den letzten fünf Heimniederlagen hatte der EHC bloss vier Tore geschossen. Diese Misère schien sich gegen die ZSC Lions zuerst fortzusetzen. Kloten kam in den ersten 25 Minuten nur zu zwei Torschüssen (!). Weil die ZSC Lions aus ihrer anfänglichen Dominanz kein Kapital schlagen konnten, gingen sie am Ende aber trotz 40:19 Torschüssen leer aus.

SCL Tigers - Bern: Langnaus perfektes Spiel

Den SCL Tigers gelang gegen Leader Bern die Überraschung der Runde. Mit einem perfekten Spiel fegten die Emmentaler den ungeliebten Rivalen aus der Hauptstadt mit 4:1 vom Eis.

Bereits zum zweiten Mal diese Saison wurde der Schlittschuhclub Bern in der Ilfishalle eiskalt erwischt. Mitte Oktober gewannen die Langnauer das dritte Heimspiel unter Coach Heinz Ehlers sogar 4:0. Eero Elo und Pascal Berger erzielten damals im zweiten Abschnitt innerhalb von etwas mehr als drei Minuten die entscheidenden Goals vom 1:0 zum 3:0. Elo und Berger gelangen auch im Derby drei Monate später wieder bedeutsame Tore.

Der Finne Elo markierte nur 19 Sekunden nach der ersten Pause das 2:1. Und Pascal Berger profitierte 36 Sekunden nach der zweiten Pause beim siegsichernden 4:1 von einem Sturz von Berns Back Ramon Untersander.

Der SC Bern verschlief das Spiel und präsentierte sich nach fünf Tagen Pause überhaupt nicht parat. In allen drei Dritteln skorte Langnau gleich mit dem ersten Schuss. Berns Goalie Leonardo Genoni (34 Paraden) sah bei mindestens zwei Gegentoren nicht gut aus. Genoni passte sich dem diesmal nicht sehr hohen Niveau seiner Vorderleute an, die träge wirkten, ohne Feuer spielten und von den SCL Tigers phasenweise ausgespielt wurden.

Biel - Fribourg-Gottéron: Biel gelingt Revanche

Biel beendete eine drei Spiele dauernde Niederlagenserie. Die Seeländer gewannen gegen Fribourg-Gottéron zu Hause 4:2 und revanchierten sich für das 2:4 am Vortag.

Die dritte Führung in der 50. Minute gaben die Bieler nicht mehr preis. Das Tor erzielte Jacob Micflikier kurz nach Ablauf einer Strafe gegen Fribourg. 25,6 Sekunden vor dem Ende machte Julian Schmutz mit dem 4:2 den fünften Heimsieg der Seeländer in Serie perfekt. Es war der dritte Powerplay-Treffer der Bieler an diesem Abend, nachdem zuvor Stürmer Gaëtan Haas (16./22.) zweimal von der blauen Linie getroffen hatte.

Alle drei Überzahltore bereitete Marc-Antoine Pouliot vor. Der Kanadier hatte die Saison bei Fribourg begonnen, wurde jedoch Anfang Oktober suspendiert, nachdem er vor der Partie gegen Zug die Schlittschuhe vergessen hatte. Ende Oktober wechselte er dann zu Biel.

Das 1:0 war entgegen dem Spielverlauf gefallen, hatten doch die Gäste die ersten 15 Minuten dominiert. Das 2:2 für Gottéron schoss Killian Mottet, der zum fünften Mal in den letzten drei Partien reüssierte. Mit dieser Niederlage missglückte Fribourg die Hauptprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions Hockey League bei Frölunda Göteborg am Dienstag.

Ambri-Piotta - Zug: Neunter Sieg in Serie für Zug

Der EV Zug feierte den neunten Meisterschaftserfolg in Serie. Das Team von Harold Kreis gewann das Gotthard-Derby bei Ambri-Piotta 3:2.

Dass die Zuger zwei Tage nach dem Ausscheiden im Cup-Halbfinal gegen Genève-Servette (2:3) zum Siegen zurückkehrten, entbehrte nicht einer gewissen Logik, verloren doch die Zentralschweizer letztmals Mitte Oktober zwei Spiele hintereinander. Mehr als zwei Niederlagen in Folge setzte es in dieser Saison für den EVZ noch nie ab.

Dabei hatte die Partie für die Zuger alles andere als gut begonnen. Ambri ging bereits nach 87 Sekunden durch Peter Guggisberg in Führung. Die Reaktion der Gäste folge prompt: Nur 72 Sekunden später gelang Johan Morant mit einem Schuss von der blauen Linie der Ausgleich. Der Verteidiger erzielte ebenso seinen ersten Saisontreffer wie Marc Marchon beim 2:1 in der 13. Minute.

In der 25. Minute nutzte Lino Martschini eine doppelte Überzahl zur Zweitore-Führung für den EVZ. Auch Ambri konnte in der Folge während 92 Sekunden mit fünf gegen drei Feldspielern agieren, brachte aber keinen einzigen Torschuss zu Stande. Da Ambri durch Adam Hall (53.) nur noch das 2:3 gelang, kamen die Zuger zum vierten Sieg in den letzten zwölf Partien in Ambri. Für die Leventiner war es die zweite Niederlage in den vergangenen acht Heimspielen.

Servette - Lausanne: Lausanne mit Glück

Im ersten Genfersee-Derby setzte sich Lausanne in Genf glückhaft mit 2:1 nach Penaltyschiessen durch. Eric Walsky und Goalie Cristobal Huet (33 Paraden) retteten Lausanne den fünften Sieg hintereinander.

Das erste der zwei Léman-Derbys dieses Wochenendes riss die 6746 Zuschauer in der Les-Vernets-Halle aber nicht von den Sitzen. Die beiden einzigen Tore vor dem Penaltyschiessen fielen im ersten Abschnitt innerhalb von 158 Sekunden. Jim Slater brachte Servette in Führung (5.), Eric Walsky glich in doppelter Überzahl wieder aus (8.).

Hektik kam noch in der 44. Minute auf, als Sven Ryser den Genfer Viertlinienflügel Auguste Impose von den Beinen holte, Impose den fälligen Penalty als Gefoulter aber nicht selber ausführen konnte, worauf die Lausanner Bank den Servettiens eine Unsportlichkeit unterstellte. Wie auch immer: Servettes Verteidiger Romain Loeffel übernahm die Ausführung, er scheiterte an Cristobal Huet, und Impose spielte wenig später auch wieder mit.

Nicht nur beim Penalty vergab Servette den möglichen Vollerfolg. Tim Kast (38.) und Johan Fransson in der Verlängerung trafen die Latte. Die letzten 88 Sekunden der Verlängerung spielte Servette zuerst mit einem, später sogar mit zwei Akteuren mehr auf dem Eis. Das entscheidende Tor gelang aber Walsky, der schon in der regulären Spielzeit für Lausanne getroffen hatte, mit dem zehnten und letzten Penalty.

Davos - Lugano: Davos mit wichtigem Sieg

Davos feierte im Kampf um die Playoff-Teilnahme einen wichtigen Sieg. Die Bündner bezwangen Lugano zu Hause 5:3 und liegen weiterhin zwei Punkte über dem Strich.

Am Spengler Cup hatte der HCD gegen Lugano im Halbfinal 0:4 verloren, und auch im letzten Heimspiel in der Meisterschaft gegen die Bianconeri war den Davosern beim 0:1 kein Treffer gelungen. Diesmal dauerte es nur 184 Sekunden, ehe die Gastgeber durch Tino Kessler in Führung gingen. Dem Tor war ein kapitaler Fehler von Luganos Keeper Elvis Merzlikins vorausgegangen. Der Lette mit Schweizer Lizenz wollte hinter seinem Gehäuse befreien, spielte den Puck aber zu Ambühl, worauf Kessler problemlos reüssierte.

In der 15. Minute lagen die Bündner bereits 3:0 vorne, nach 36 Minuten stand es 5:1. Die Davoser überforderten die Luganesi in den ersten zwei Dritteln mit ihrem Tempo-Eishockey. Dennoch wurde es nochmals spannend; Lugano verkürzte bis zur 47. Minute dank Toren von Maxim Lapierre (43.) und Raffaele Sannitz auf 3:5. Zu mehr reichte es den Tessinern trotz 16 Torschüssen im Schlussabschnitt nicht mehr. Es war für Lugano im 19. Auswärtsspiel der Saison die 16. Niederlage. Der Vorsprung auf den HCD beträgt nun nur noch einen Punkt.

Kloten - ZSC Lions 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) 6330 Zuschauer. - SR Eichmann/Hebeisen, Küng/Obwegeser. Tore: 24. Nilsson (Shannon, Roman Wick) 0:1. 29. von Gunten (Praplan/Ausschluss Chris Baltisberger) 1:1. 48. von Gunten (Hollenstein/Ausschluss Künzle) 2:1. 54. Romano Lemm (Leone/Ausschluss Suter) 3:1. Strafen: 6mal 2 plus 10 Minuten (Hollenstein) gegen Kloten, 7mal 2 plus 10 Minuten (Blindenbacher) gegen ZSC Lions. PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Nilsson. Kloten: Martin Gerber; von Gunten, Harlacher; Back, Serge Weber; Hecquefeuille, Frick; Bircher; Praplan, Shore, Hollenstein; Leone, Romano Lemm, Obrist; Hartmann, Sheppard, Kellenberger; Bader, Homberger, Zahner. ZSC Lions: Flüeler; Samuel Guerra, Blindenbacher; Rundblad, Geering; Seger, Marti; Künzle, Phil Baltisberger; Thoresen, Sjögren, Suter; Pestoni, Trachsler, Chris Baltisberger; Nilsson, Shannon, Roman Wick; Herzog, Schäppi, Kenins. Bemerkungen: Kloten ohne Bieber, Grassi, Ramholt, Sanguinetti, Schlagenhauf (alle verletzt) und Stoop (krank), ZSC Lions ohne Patrik Bärtschi (verletzt). - Pfostenschuss Nilsson (15.).

SCL Tigers - Bern 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) 6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Koch/Vinnerborg, Bürgi/Kovacs. Tore: 3. Roland Gerber (Dostoinow) 1:0. 8. Scherwey (Luca Hischier, Martin Plüss) 1:1. 21. (20:19) Elo (Koistinen) 2:1. 40. (39:46) Flurin Randegger 3:1. 41. (40:36) Pascal Berger (Nils Berger) 4:1. Strafen: 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 3mal 2 Minuten gegen Bern. PostFinance-Topskorer: Schremp; Arcobello. SCL Tigers: Ciaccio; Adrian Gerber, Koistinen; Stettler, Flurin Randegger; Zryd, Yves Müller; Elo, Pascal Berger, Sven Lindemann; DiDomenico, Albrecht, Nils Berger; Kuonen, Schremp, Claudio Moggi; Roland Gerber, Schirjajew, Dostoinow; Nüssli. Bern: Genoni; Untersander, Blum; Beat Gerber, Noreau; Jobin, Krueger; Kamerzin, Andersson; Ruefenacht, Arcobello, Simon Moser; Scherwey, Martin Plüss, Luca Hischier; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Alain Berger, Reichert, Marco Müller. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Yannick Blaser, Lukas Haas, Seydoux, Weisskopf (alle verletzt) und Macenauer (überzähliger Ausländer), Bern komplett. - Latten-/Pfostenschüsse: Schremp (52.); Alain Berger (3./Latte).

Biel - Fribourg-Gottéron 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) 6366 Zuschauer. - SR Mandioni/Mollard, Abegglen/Gnemmi. Tore: 16. Haas (Pouliot/Ausschluss Caryl Neuenschwander) 1:0. 19. Mottet (Bykow/Ausschluss Maurer) 1:1. 22. Haas (Pouliot/Ausschluss Birner) 2:1. 46. Birner (Cervenka) 2:2. 50. Micflikier (Wellinger/Ausschlüsse Julian Schmutz; Ritola) 3:2. 60. (59:34) Julian Schmutz (Pouliot/Ausschluss Fritsche) 4:2. Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Maurer) plus Spieldauer (Maurer) gegen Biel, 7mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. PostFinance-Topskorer: Earl; Sprunger. Biel: Hiller; Lundin, Wellinger; Dave Sutter, Fey; Maurer, Nicholas Steiner; Jecker; Micflikier, Earl, Julian Schmutz; Pouliot, Haas, Pedretti; Rossi, Jan Neuenschwander, Fabian Lüthi; Horansky, Joggi, Wetzel; Tschantré. Fribourg-Gottéron: Conz/Saikkonen (ab 57.); Rathgeb, Picard; Kienzle, Abplanalp; Stalder, Leeger; Chavaillaz; Ritola, Cervenka, Birner; Sprunger, Bykow, Mottet; Daniel Steiner, Flavio Schmutz, Neukom; Fritsche, Rivera, Caryl Neuenschwander. Bemerkungen: Biel ohne Valentin Lüthi und Fabian Sutter (beide verletzt), Dufner (krank) und Rajala (überzähliger Ausländer). Fribourg-Gottéron ohne Schilt, Maret, Loichat (alle verletzt) und Mauldin (überzähliger Ausländer). - 38. Bykow verletzt ausgeschieden. - 47. Pfostenschuss Jan Neuenschwander. - Timeout Biel (58.).

Ambri-Piotta - Zug 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) 6038 Zuschauer. - SR Konc (SVK)/Wiegand, Castelli/Stuber. Tore: 2. (1:27) Guggisberg (Hall, Lauper) 1:0. 3. (2:39) Morant (Diaz, Holden) 1:1. 13. Marchon (Helbling, Schnyder) 1:2. 25. Martschini (Diaz, Holden/Ausschlüsse Guggisberg, Lauper) 1:3. 53. Hall (Monnet, Ngoy) 2:3. Strafen: 4mal 2 plus 10 Minuten (Guggisberg) gegen Ambri-Piotta, 4mal 2 Minuten gegen Zug. PostFinance-Topskorer: Emmerton; Martschini. Ambri-Piotta: Zurkirchen; Zgraggen, Mäenpää; Fora, Collenberg; Ngoy, Jelovac; Berger; Kostner, Emmerton, Pesonen; Berthon, Hall, Lauper; Guggisberg, Kamber, Bianchi; Lhotak, Fuchs, Monnet; Bastl. Zug: Haller; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Schlumpf, Erni; Lüthi, Alatalo; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Schnyder, Diem, Lammer; Peter, Marchon, Arnold. Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Duca, Gautschi, D'Agostini und Trunz (alle verletzt). Zug ohne Zangger, Stephan und McIntyre (alle krank). - 1. NLA-Spiel von Arnold. - Mäenpää (im ersten Drittel) und Berger (50.) verletzt ausgschieden. - Pfosten-/Lattenschüsse 16. Grossmann, 45. Martschini. - Ambri von 58:25 bis 58:41 und ab 58:56 ohne Goalie.

Genève-Servette - Lausanne 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) n.P. 6746 Zuschauer. - SR DiPietro/Massy, Borga/Huguet. Tore: 5. Slater (Jeremy Wick) 1:0. 8. Walsky (Dario Trutmann/Ausschlüsse Heinimann, Kast) 1:1. - Penaltyschiessen: Riat -, Froidevaux -; Schweri -, Harri Pesonen -; Rod -, Herren 0:1; Gerbe 1:1, Genazzi -; Kast -, Walsky 1:2. Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 8mal 2 Minuten gegen Lausanne. PostFinance-Topskorer: Loeffel; Jeffrey. Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Ehrhardt; Petschenig; Jeremy Wick, Slater, Rubin; Simek, Kast, Riat; Gerbe, Almond, Rod; Schweri, Heinimann, Impose. Lausanne: Huet; Borlat, Junland; Dario Trutmann, Genazzi; Gobbi, Jannik Fischer; Lardi; Déruns, Miéville, Herren; Walsky, Froidevaux, Harri Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Sven Ryser; Benjamin Antonietti, Kneubühler, Augsburger; Schelling. Bemerkungen: Genève-Servette ohne Douay, Romy und Spaling, Lausanne ohne Florian Conz (alle verletzt) und Per Ledin (überzähliger Ausländer). - Loeffel scheitert mit Penalty an Huet (44.). - Lattenschüsse: Kast (38.), Fransson (64.). - Timeout Genève-Servette (63:32.).

Davos - Lugano 5:3 (3:1, 2:0, 0:2) 5419 Zuschauer. - SR Kurmann/Prugger, Progin/Wüst. Tore: 4. Kessler (Ambühl) 1:0. 6. Kousal (Lindgren, Marc Wieser/Ausschluss Hofmann) 2:0. 15. Ambühl (Kindschi) 3:0. 18. Martensson (Bürgler, Fazzini/Ausschlüsse Lapierre; Dino Wieser, Kessler) 3:1. 31. Dino Wieser 4:1. 36. Corvi 5:1. 43. Lapierre (Hofmann, Ulmer/Ausschluss Marc Wieser) 5:2. 47. Sannitz (Lapierre) 3:0. Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Davos, 7mal 2 Minuten gegen Lugano. PostFinance-Topskorer: Lindgren; Klasen. Davos: Senn; Du Bois, Kindschi; Heldner, Forster; Forrer, Paschoud; Jung, Rahimi; Ambühl, Walser, Kessler; Marc Wieser, Lindgren, Kousal; Simion, Corvi, Dino Wieser; Portmann, Schneeberger, Eggenberger. Lugano: Merzlikins; Chiesa, Furrer; Ulmer, Wilson; Ronchetti, Hirschi; Sartori; Bürgler, Martensson, Klasen; Walker, Lapierre, Sannitz; Fazzini, Hofmann, Bertaggia; Romanenghi, Gardner, Reuille. Bemerkungen: Davos ohne Sciaroni, Jörg, Axelsson, Egli und Ruutu. Lugano ohne Brunner, Manzato, Kparghai, Vauclair, Morini, Fontana (alle verletzt) und Zackrisson (überzähliger Ausländer). - Timeouts: Davos (47.); Lugano (59:00). Lugano ab 58:59 ohne Goalie. (SDA)