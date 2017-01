Lemm schiesst Kloten in den Cup-Final

Doppeltorschütze Romano Lemm: Das sind drei Wörter, die in dieser Kombination schon ein paar Jahre nicht mehr zu lesen waren. Doch abgesehen davon, dass Kloten auch gestern wieder früh 0:1 hinten lag, hat der Cup offenbar auch im Eishockey seine eigenen Gesetze. Lemm verdoppelte sein Treffer-Total aus der Qualifikation; die Unterländer spielten ohne sechs Stammspieler, dafür mit einem Juniorensturm, wiesen ein Schussverhältnis von 16:44 aus. Und doch kehrten sie nach acht Meisterschaftsniederlagen in Serie zum Erfolg zurück. Dank des 3:2 gegen Lausanne, das Team des letztjährigen Kloten-Präsidenten Ken Stickney, stehen sie zum zweiten Mal nach 2015 im Cup-Final.

Der Erfolg hatte viele Väter. Lemm, der verloren geglaubte Abschlussqualitäten wiederentdeckte. Goalie Gerber, der stark hielt. Die Bereitschaft aller, sich immer wieder in gegnerische Schüsse zu werfen. Und schliesslich: eine Dosis Lausanner Unfähigkeit im Abschluss.

Letzteres konnte dem EHC egal sein. Er bestreitet am 1. Februar den Final gegen Servette, und das auch noch in der heimischen Swiss-Arena, die gestern ihre Cup-Premiere erlebte. Es ist keine Affiche, welche die Eishockey-Schweiz aufwühlen wird. Aber für Kloten ist sie wichtig. Sie bietet dem Club die Chance, diese Saison einen Titel zu gewinnen, sie verspricht Prestige und bringt Geld. Zu den 60 000 Franken, die der Finaleinzug einbringt, fliesst dank der Tickets ein weiterer, im Erfolgsfall hoher fünfstelliger Betrag in die Clubkasse.

Cunti für Kloten ein Thema?

Die Leistung der Klotener ist vor allem angesichts der Personalsituation hoch zu werten. Sanguinetti, Sheppard, Ramholt, Bieber, Grassi, Schlagenhauf: Sie alle fehlten. Fürs Derby morgen gegen den ZSC dürften immerhin Sheppard und Bieber wieder einsatzfähig sein.

Dagegen werden sich zwei andere Personalien frühestens nächste Woche klären. Da ist erstens die Santala-Nachfolge. Vieles deutet darauf hin, dass der EHC vor der Verpflichtung eines Stürmers steht, doch Sportchef Pascal Müller kommentiert das ebenso wenig wie die Möglichkeit eines anderen, weitaus brisanteren Zuzugs: Luca Cunti.

Der 27-jährige Center spielt in den Plänen der ZSC-Trainer offenbar keine Rolle mehr und hat für nächste Saison bereits bei Lugano unterschrieben. Ein Wechsel per sofort könnte im Sinne des Spielers sein, doch Lugano wäre im kommenden Playoff ein möglicher ZSC-Gegner – ein motivierter Cunti beim letztjährigen Playoff-Finalisten nicht ­gerade eine erfreuliche Perspektive.

Bei einem Leihgeschäft mit Kloten dagegen wäre die Hemmschwelle wohl tiefer. Für einmal könnte sich die sportlich schwierige Situation der Unterländer positiv auswirken, und EHC-Präsident Hans-Ulrich Lehmann hat schon verschiedentlich geäussert, dass er sich vermehrt Kooperation mit dem Kantonsrivalen wünscht. Wenn er morgen zum Derby die ZSC-Führung empfängt, könnte es also auch um personelle Fragen gehen. (Tages-Anzeiger)