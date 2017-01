Luca Cunti per sofort zu Kloten

Beim Derby vom Wochenende zwischen ZSC Lions und EHC Kloten (1:3) hatten die Clubverantwortlichen bereits angetönt, dass sie über einen Wechsel diskutieren würden. Nun ist er Tatsache geworden: Lions-Stürmer Luca Cunti wechselt per sofort und bis zum Saisonende in die Flughafenstadt. Eine Ablöse wurde nicht vereinbart.

Der 27-Jährige konnte in dieser Saison die neuen ZSC-Trainer Wallson/Johansson nicht überzeugen. Sie setzten ihn nur sporadisch oder gar nicht ein, was dessen Selbstvertrauen nicht eben zuträglich war. 8 Punkte in 24 Partien bedeuten für den Filigrantechniker den tiefsten Punkteschnitt seiner ZSC-Zeit.

Nachdem sich Cunti auf nächste Saison hin mit Lugano geeinigt hatte, war absehbar, dass er den Winter nicht in Zürich beenden würde. Nun soll er den Klotenern helfen, bei denen nach dem unvermittelten Abgang von Tommi Santala ein Vakuum auf der Center-Position entstanden war. Gut möglich, dass er bei einem allfälligen Derby im Playoff nicht einsatzberechtigt wäre. Die beiden Clubs wollen sich erst im gegebenen Fall dazu äussern.

Von Bob Hartley in einem Trainingsspiel entdeckt

Cunti, der als Junior als Ausnahmetalent galt, danach aber immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen hatte, war 2010 in die Lions-Organisation zurückgekehrt. Coach Bob Hartley entdeckte ihn dann 2011 in einem internen Trainingsspiel und beförderte ihn in die erste Mannschaft. Seither gewann der Erlenbacher zwei Meisterschaften (2012 und 2014) sowie WM-Silber mit der Schweiz (2013). (baz.ch/Newsnet)