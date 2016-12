Mit 38 aus der Komfortzone

Es gab einmal eine Zeit, in der alle wussten, was ein Verstärkungsspieler war. Bykow und Chomutow hiessen 1993 die Leihgaben, als der HCD nach dem Wiederaufstieg in die NLA beim Heimturnier sein Comeback gab – und in den Final stürmte. Nilsson und Kiprusoff ­waren es, die dem Club 2000 zum ­ersten Turniersieg seit 42 Jahren verhalfen. Die Affiche im Endspiel damals war der Klassiker: Davos gegen Team Canada.

Gestern standen sich die beiden Rivalen ein weiteres Mal gegenüber. Doch die Zeiten, in denen das Heimteam sein ­Kader mit internationalen Spitzenkräften aufwerten konnte, sind längst vorbei. Adam Hall, Drew Shore, Per Ledin: So heissen die Leihgaben im Winter 2016. Ambri, Kloten und Lausanne erhalten für das Trio je 10'000 Franken Pauschalentschädigung.

Eine echte Verlockung ist das offenbar nicht. Es sei zuletzt immer schwieriger geworden, Schweizer Clubs zur Freigabe zu bewegen, sagt HCD-Scout Bruno Aegerter. Die Zuzüge von Servettes Gerbe und Fransson scheiterten, weil sich die beiden kurz vor dem Spengler-Cup verletzten. Und Lausanne gab Ledin bloss deshalb frei, weil der Schwede nach nur neun Meisterschaftseinsätzen dringend Spielpraxis brauchte.

«Von Verstärkungsspielern kann man heute eigentlich nicht mehr sprechen», sagt Aegerter darum, «man müsste eher Ergänzungsspieler sagen.»

Beulenbruder statt Bykow

Keiner verkörpert diesen Trend besser, extremer auch als Per Ledin. 38 Jahre alt ist der Stürmer aus Luleå und weiss genau ums eigene Profil. «Ich war nie ein herausragendes Talent», «ich bin nicht der typische 55-Punkte-Skorer», «ein Job in der NLA ist schon ein Erfolg»: So etwas hätten ein Bykow oder ein Nilsson nie ­sagen können. Es sind die Worte eines Mannes, der als Junior ohne jede internationale Erfahrung blieb. Der als Profi den Übernamen «Bruise Brother» trug, «Beulenbruder». Und der sich vor seinem Debüt beim Spengler-Cup fühlte «wie ein kleines Kind an Heiligabend».

Dass der Gegner Kanada heisst, macht die Affiche nicht nur fürs Publikum speziell: Ledins Lausanner Teamkollege Dustin Jeffrey stürmt für die Nordamerikaner. «Das wird lustig», ahnt der Schwede schon am Vormittag, «wir haben zuletzt ein paar Mal über den Spengler-Cup gesprochen, aber im Rink gelten Freundschaften nicht mehr.»

Was Ledin unter lustig versteht, zeigt er am Abend schnell. Im ersten Einsatz verzeichnet er seinen ersten Torschuss, beim zweiten verteidigt er in Unterzahl, beim dritten rammt er McIntyre die Faust in den Rücken. Und beim vierten schiesst er das 1:0 – im Powerplay und von dort, wo es wehtut: direkt vor dem gegnerischen Tor. Kunstvoll wie einst bei Bykow oder Nilsson ist all das beileibe nicht. Aber effektiv ist es allemal, das Stadion vibriert auch so.

Die Bedingungslosigkeit, die Ledin auszeichnet, war schon immer sein Schlüssel zum Erfolg. «Ich liebe es, meine Komfortzone zu verlassen», erklärt er. Wider jede Wahrscheinlichkeit nutzte er nach dem Meistertitel mit HV71 sein erstes und einziges WM-Aufgebot 2008 als Sprungbrett und unterschrieb einen Zweiwegvertrag bei Colorado. Als dreifacher Vater und ein paar Monate vor seinem 30. Geburtstag.

Komfortabel wurde es dann wirklich nicht. Während die Familie nach Denver zog, wurde Ledin umgehend ins Farmteam nach Cleveland geschickt, drei Flugstunden entfernt. Dort brach er sich den Fuss, schliesslich wurde er für die letzten drei Saisonspiele doch noch zu Colorado berufen. Ein hartes Jahr für die Familie sei das gewesen, «aber ich liebte es. Es in die NHL geschafft zu haben, ist meine grösste persönliche Leistung.»

Trotz des 3:4 «unheimlich stolz»

Am Ende seiner Träume ist der Schwede deshalb noch lange nicht, der Rücktritt mit 38 kein Thema. Stattdessen will er weiter jeden Tag besser werden und seine Grenzen verschieben. «High-Event Hockey» nennen sie das in Nordamerika – «mit ihm ist immer etwas los», könnte man auf Deutsch übersetzen.

Das ist gestern nicht anders, aber für den HCD nicht nur erfreulich: Mit einem Puckverlust in Überzahl leitet Ledin das 1:2 ein, Rahimis zwischenzeitlicher Ausgleich hat nur 95 Sekunden Bestand. Grund zur Freude hat Ledin dennoch. Er schiesst noch ein zweites Tor, ist trotz 3:4 «unheimlich stolz» , Davos zu repräsentieren, und kann Rahimis Torpremiere in Blau-Gelb bejubeln. «Als er zwölf war, war ich sein Sportlehrer», erinnert sich Ledin, «er ist der ­netteste Mensch, den ich kenne – auch wenn er mir als Gegner später die Nase brach». High-Event Hockey geht 2016 auch ohne einen Bykow.

