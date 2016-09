World-Cup-Final mit Schweizer Beteiligung

Die Europa-Auswahl mit den Schweizern Roman Josi, Mark Streit, Nino Niederreiter und Luca Sbisa kämpft in Toronto um den Turniersieg.

Das Team von Headcoach Ralph Krueger gewann im Halbfinal gegen Schweden 3:2 nach Verlängerung und trifft nun auf Favorit Kanada.

Sollte Krueger eines Tages vom Fussball genug haben – er ist derzeit Präsident beim Premier-League-Verein FC Southampton – dürfte er im Eishockey problemlos wieder einen Job finden. Jedenfalls macht der langjährige Schweizer Nationaltrainer in Toronto derzeit beste Werbung in eigener Sache. Kaum jemand hatte dem aus acht Nationen zusammengestellten Team Europa im Vorfeld des World Cup den Einzug in den Final zugetraut. Krueger hat es jedoch geschafft, in kürzester Zeit eine funktionierende Einheit zu formen, die in der Defensive nur schwer zu überwinden ist. Es gibt im Team kein Nationendenken und jeder glaubt an das Konzept von Krueger.

Slowakischer Matchwinner

Der Matchwinner der Europa-Auswahl gegen Schweden war Tomas Tatar. Der Slowake erzielte in der 64. Minute nicht nur den Siegtreffer, er hatte nach zwölf Sekunden im Schlussdrittel auch für das 2:1 verantwortlich gezeichnet. Dem 3:2 ging ein missglückter Ausflug des schwedischen Torhüters Henrik Lundqvist hinter das Gehäuse voraus. In der Folge passte Mats Zuccarello von der Seite vors Tor, wo Tatar den Puck mit dem Schlittschuh, aber ohne Kickbewegung, über die Linie drückte. Beim 2:1 hatte er von einem Puckverlust der Schweden in der neutralen Zone profitiert.

Das 2:2 nach 60 Minuten ging absolut in Ordnung. Im ersten und letzten Abschnitt lagen die Vorteile auf Seiten der Schweden, im Mitteldrittel war das Team Europa besser. Das 2:2 der Skandinavier durch Erik Karlsson fiel allerdings erst in der 56 Minute. In der 50. Minute hatte der Österreicher Thomas Vanek die grosse Chance zum 3:1, als er alleine auf Lundqvist loszog. Anton Stralman rettete aber auf der Linie.

Sbisa überzählig

Beim Team Europa kamen mit Josi, Streit und Niederreiter nur drei Schweizer zum Einsatz, Sbisa war in der vierten Begegnung zum dritten Mal überzählig. Josi wurde während 29 Minuten eingesetzt und erhielt von allen Akteuren mit Abstand am meisten Spielzeit. Mark Streit (15:42 Minuten) stand beim 1:1 von Marian Gaborik (37.) auf dem Eis und kam auf eine Plus-1-Bilanz. Nino Niederreiter (8:12) dagegen kam nur punktuell zum Einsatz.

Im Final, der nach dem Best-of-3-Modus gespielt wird, ist die Europa-Auswahl gegen Olympiasieger Kanada krasser Aussenseiter. Die Nordamerikaner präsentierten sich in Toronto bislang dermassen stark, dass es unmöglich scheint, sie zweimal zu bezwingen. In der Vorrunde verlor das Team Europa 1:4. Die erste Partie des Finals findet in der Nacht auf Mittwoch statt. (fal/sda)