ZSC revanchiert sich am Meister

Nach dem Erfolg der Stadtzürcher beim SC Bern bleibt es an der Tabellenspitze spannend. Der SCB stieg mit zwei Punkten Vorsprung bei zwei weniger bestrittenen Spielen in die Partie. Vor Weihnachten hatte der Champion den letzten Vergleich im Hallenstadion klar und deutlich mit 6:1 gewonnen. Hätte Bern wiederum gesiegt, wäre die Qualifikation wohl entschieden gewesen.

Die Lions liessen das nicht zu. In allen drei Abschnitten schossen sie öfter aufs Tor (12:7, 10:9, 13:11); das einzige Goal realisierte Morris Trachsler in der 11. Minute. Leonardo Genoni sah beim Gegentreffer nicht gut aus, hielt mit 36 Paraden die Berner danach aber im Spiel.

Im Finish winkte Bern das Glück. Die Schiedsrichter übersahen eine Behinderung von Berns Stürmer Thomas Ruefenacht, der einen Zürcher Verteidiger aus der Balance brachte, was dem Kanadier Andrew Ebbett beim 1:1-Ausgleich in der 49. Minute die Schussbahn öffnete. Ebbett machte sich mit dem Tor ein schönes Geschenk an seinem 34. Geburtstag.

Berner Siegesserie beendet



Im Penaltyschiessen setzten sich schliesslich die Gäste mit 3:1 durch. Derweil bei Bern nur Verteidiger Justin Krueger traf, skorten für die Zürcher Roman Wick, Ryan Shannon und Ronalds Kenins hintereinander. Der ZSC setzte sich damit in elf der letzten zwölf Auswärtsspiele durch. Bern verlor nach sieben Siegen in Folge erstmals wieder.

Ein Sieg fürs Jubiläum



2017 ist für den EV Zug ein Jubiläumsjahr, der Verein wurde 1967 gegründet. Im ersten Spiel im neuen Jahr gab es bereits Grund zum Feiern, setzte es doch gegen Genève-Servette einen 3:2-Heimsieg nach Verlängerung ab.

Zwar erzielte Servette im vierten Saisonduell gegen die Zentralschweizer erstmals mehr als ein Tor, dennoch verliessen die Genfer zum vierten Mal das Eis als Verlierer. Den Siegtreffer für die Zuger in der mit 7015 Zuschauern ausverkauften Halle erzielte nach genau einer Minute in der Verlängerung der Schwede Carl Klingberg, der zum elften Mal in dieser Saison reüssierte.

Lausannes vierter Streich



Dank zwei Toren des Spengler-Cup-Siegers Dustin Jeffrey gewann der Lausanne HC mit 3:2 auch das vierte Duell gegen die SCL Tigers. Ineffiziente Lausanner und Langnaus Goalie Damiano Ciaccio (41 Paraden) sorgten dafür, dass die Partie bis zur 46. Minute unentschieden stand und Langnau bis zuletzt auf einen Punktgewinn hoffen durfte. Der Kanadier Dustin Jeffrey entschied schliesslich mit seinem zweiten Goal zum 3:2 die Partie, wobei der AHL-Meister von 2014 (mit den Texas Stars) von einem Puckverlust von Langnaus Verteidiger Miro Zryd hinter dem eigenen Tor profitierte.

NLA, Montag:

Bern - ZSC Lions 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) n.P.

17'031 Zuschauer (ausverkauft). - SR Fischer/Vinnerborg, Kaderli/Kovacs.

Tore: 11. Trachsler (Blindenbacher, Pestoni) 0:1. 49. Ebbett (Noreau/Ausschluss Künzle) 1:1.

Penaltyschiessen: Pestoni -, Bodenmann -; Chris Baltisberger -, Arcobello -; Roman Wick 0:1, Krueger 1:1; Shannon 1:2, Noreau -; Kenins 1:3.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Bern, 6mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Arcobello; Nilsson.

Bern: Genoni; Jobin, Krueger; Noreau, Beat Gerber; Andersson, Untersander; Kamerzin, Kreis; Luca Hischier, Martin Plüss, Scherwey; Ruefenacht, Arcobello, Simon Moser; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Reichert, Alain Berger, Marco Müller.

ZSC Lions: Schlegel; Blindenbacher, Phil Baltisberger; Rundblad, Geering; Seger, Marti; Samuel Guerra; Thoresen, Sjögren, Suter; Nilsson, Shannon, Roman Wick; Herzog, Schäppi, Kenins; Chris Baltisberger, Trachsler, Pestoni; Künzle.

Bemerkungen: Bern ohne Blum (krank) und Macenauer (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Karrer und Siegenthaler (beide U20), Patrik Bärtschi, Cunti und Hächler (alle verletzt).



Zug - Genève-Servette 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.

7015 Zuschauer (ausverkauft). - SR Wiegand/Prugger, Wüst/Obwegeser.

Tore: 3. Rod (Loeffel, Gerbe/Ausschluss Lammer) 0:1. 6. Lammer (Klingberg, Martschini/Ausschlüsse Spaling, Wick) 1:1. 34. Gerbe (Spaling, Almond/Ausschlüsse Morant; Rubin) 1:2. 39. Peter 2:2. 62. (61:00) Klingberg (Helbling, Immonen) 3:2.

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Zug, 6mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Martschini; Loeffel.

Zug: Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Schlumpf, Erni; Lüthi, Alatalo; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Diem, Schnyder.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Fransson; Loeffel, Mercier; Vukovic, Petschenig; Wick, Slater, Spaling; Gerbe, Almond, Rod; Simek, Kast, Rubin; Traber, Heinimann, Impose; Schweri.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Douay, Romy (beide verletzt), Antonietti (NLB/Ajoie), Riat (U20-Nati) und Ehrhardt (überzähliger Ausländer). - 18. Rod verletzt ausgeschieden. - 44. Pfostenschuss Slater.



Lausanne - SCL Tigers 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

7123 Zuschauer. - SR Staudenmann/Wehrli, Borga/Gurtner.

Tore: 6. Jeffrey (Ausschluss Koistinen) 1:0. 19. Herren (Ausschluss Yves Müller) 2:0. 31. Dostoinow 2:1. 35. Weisskopf (Kuonen) 2:2. 46. Jeffrey 3:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lausanne, 7mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Schremp.

Lausanne: Huet; Borlat, Junland; Dario Trutmann, Genazzi; Gobbi, Jannik Fischer; Nodari; Walsky, Froidevaux, Harri Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Sven Ryser; Déruns; Miéville, Herren; Benjamin Antonietti, Kneubühler, Augsburger; Schelling.

SCL Tigers: Ciaccio; Seydoux, Koistinen; Stettler, Flurin Randegger; Weisskopf, Zryd; Yves Müller; Elo, Schremp, Claudio Moggi; DiDomenico, Albrecht, Nüssli; Kuonen, Pascal Berger, Sven Lindemann; Roland Gerber, Schirjajew, Dostoinow; Rüegsegger.

Bemerkungen: Lausanne ohne In-Albon (U20) und Per Ledin (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Nils Berger (krank), Adrian Gerber und Lukas Haas (beide verletzt). - Lattenschuss Junlund (28.). - Timeout Lausanne (58.)



Rangliste:

1. Bern 34/75 (110:75). 2. ZSC Lions 36/74 (115:86). 3. Zug 33/71 (106:69). 4. Lausanne 34/60 (108:90). 5. Biel 34/50 (104:101). 6. Lugano 35/45 (98:118). 7. Davos 33/44 (94:92). 8. Genève-Servette 34/44 (85:97). 9. Kloten 33/42 (99:108). 10. SCL Tigers 35/39 (81:107). 11. Ambri-Piotta 34/35 (83:109). 12. Fribourg-Gottéron 33/33 (83:114). (fsc/fal/sda)