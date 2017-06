Als grosser Lohn eine Premiere

Die Pessimisten behielten Recht. Das Verteidigen der Führung nach dem zweiten von drei Wettkampftagen gelang dem Schweizer Team nicht. Bereits nach der Auftaktdisziplin am Sonntag, dem Diskuswerfen der Männer, war sie eingebüsst. Weitere schwache Disziplinen sollten folgen. Und trotzdem rückte das Wunschszenario, die Promotion als eine der drei stärksten Nationen in die höchste Liga, nie aus dem ­Blickfeld. Zurecht. Denn am Ende der EM wurde der Traum mit Rang 3 und einem Vorsprung von nur 3,5 Rangpunkten auf die Türkei Realität.

Es ist eine Premiere. Noch nie konnten sich die Schweizer Leichtathleten unter den Topnationen einreihen. Sie steigen mit den beiden nordischen Ländern Schweden und Finnland in die Super League auf und ersetzen dort Weissrussland und Holland sowie die zwangsrelegierten Russen. Es ist eine erstaunliche Entwicklung, die in der Schweizer Leichtathletik geschieht. Vor vier Jahren noch musste der Abstieg in die Second League hingenommen werden. Und Schweden galt noch vor wenigen Jahren als weit entrücktes Vorbild.

Hochspannung bis am Schluss

Zu den sieben Siegen vom Samstag durch Mujinga Kambundji (100 m), Lea Sprunger (400 m), Petra Fontanive (400 m Hürden), Fabienne Schlumpf (Steeple) und Nicole Büchler (Stab) sowie durch beide 4-x-100-m-Staffeln ­kamen am Sonntag zwei weitere dazu: Noemi Zbären (100 m Hürden) und nochmals Schlumpf (5000 m). Ent­sprechend spannend wurde es um den letzten Aufstiegsplatz.

Die Schweiz und die Türkei lagen beide nahe beieinander. Beide hatten vor den abschliessenden 4-x-400-m-Staffeln Chancen auf die Promotion. Mit einem vierten Rang sorgte das Quartett Fontanive, Sprunger, Yasmin Giger und Büchel für etwas Luft. Die Männer vermochten diese im Schlusswettbewerb einiger­massen zu verteidigen, obwohl sie als Sechste drei Ränge auf die Türken ver­loren. Dieser Abschluss illustrierte nochmals: Die Schweizer Leichtathletik lebt derzeit vor allem von den Frauen.

Starke Nachwuchsathletinnen

Und sie kann immer öfter auf hochtaltentierte Nachwuchsathletinnen bauen. Das zeigte sich in Vaasa mehrfach: Da war Yasmine Giger (17), die den Part als zweite Ablösung der 4-x-400-m-Staffel übernahm. Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl (19) punktete solid im Speerwerfen. Am auffälligsten war aber Delia Sclabas (16). Die zweifache U-18-Europameisterin lief das 3000-m-Rennen hervorragend und steuerte mit Platz 2 elf Punkte zur Gesamtbilanz bei. Auch die 24-jährige Debütantin Cornelia Halbheer wurde über 200 m Zweite. Dabei ist nicht zu vergessen: Mit Sprinterin Sarah Atcho (22) und der U-20-Weltmeisterin im Stabhochsprung, Angelica Moser (19), fehlten zwei Athletinnen, die sich ebenfalls auf dieser Stufe hätten be­währen können – die eine verletzungsbedingt, die andere, weil ihr Büchler vorgezogen worden war.

«Wir wussten, dass wir besser geworden sind im Vergleich zu vor wenigen Jahren», sagt Peter Haas, langjähriger Chef Leistungssport von Swiss Athletics. Er spricht von einer «tollen Geschichte» für die Schweizer Leichtathletik: «Wir orientieren uns nach vorn, und dieses Resultat ist der Beweis, wie breit wir das tun.»

Bei so viel Erfreulichem tritt sogar ­Penibles wie der Ausschluss des Sprinters Mancini nach einem Fehlstart in den Hintergrund. Penibel war nicht der Fehlstart, sondern das folgende unangebrachte Lamentieren. (baz.ch/Newsnet)