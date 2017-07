Ein Schweizer Start so stark wie nie

Wäre es tragisch gewesen, wenn gestern Abend weltweit die Leichtathletik-Saison für beendet erklärt worden wäre? Nach nur wenigen Monaten und nachdem alle Anlauf geholt haben für die WM, die am übernächsten Freitag in London beginnt?

Aus Schweizer Sicht nicht, tragisch sowieso nicht, es wäre höchstens schade gewesen um die gute oder sogar hervorragende Form einzelner Athletinnen und Athleten, die ihren Saisonhöhepunkt noch vor sich gehabt hätten.

Die Gedankenspielerei ist einfach zu erklären: Die Schweizer Leichtathleten haben schon jetzt eine Saison hinter sich, wie es sie noch nie gegeben hat, eine zum Einrahmen. Nach der ertragreichsten EM im vergangenen Jahr in Amsterdam mit fünf Medaillen haben sie die Pace aufrechterhalten und sind so erfolgreich in den WM-Sommer gestartet wie nie zuvor in eine Saison.

Den Kreis geschlossen

Diese Bilanz kann an Leaderinnen wie den EM-Bronzegewinnerinnen Mujinga Kambundji und Lea Sprunger sowie der Frauenstaffel festgemacht werden. Aber ebenso an Alex Wilson, der einen zweiten oder gar dritten Frühling erlebt – und vor allem an vielen relativ neuen Namen, die grosse Versprechen für eine verheissungsvolle Zukunft abgegeben haben.

Mit den Schweizer Meisterschaften am Freitag und Samstag im Letzigrund hat sich ein Kreis geschlossen. Drei Jahre nach der Heim-EM sind die Erinnerungen noch einmal wach ­geworden, wie sich Swiss Athletics damals mit frischen Gesichtern ­aufmachte, das leicht angestaubte Image abzustreifen und sich den einst stolzen Platz im Schweizer Sport zurückzuerkämpfen.

Rekordflut in 5 Monaten

13 Schweizer Rekorde sind in den vergangenen fünf Monaten gefallen, ­so viele wie in den 1990er- und Nullerjahren zusammen nicht. Kambundji und Wilson über 100 m, der Basler auch über 200 m, Lea Sprunger über 400 m, Fabienne Schlumpf 2-mal über 3000 m Steeple, 10 km auf der Strasse und im Halbmarathon, Géraldine Ruckstuhl und Caroline Agnou 3-mal im Siebenkampf, Ruckstuhl auch im Speer und schliesslich die Frauenstaffel.

Fast scheint das Motto zu sein: Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Kambundji und Sprunger verpassten zudem Bestmarken über 200 m und 400 m Hürden nur um Hundertstel, und Wilson weiss seit Samstag, dass er die halbe Bahnrunde in 20,23 oder sogar schneller laufen kann. Er wurde wegen Frühstarts disqualifiziert.

Nicht nur der Platz im Schweizer Sport ist wieder ein prominenterer, jener in Europa ist es erst recht: Früher Höhepunkt war im Juni der überraschende und erstmalige Aufstieg an der Team-EM in Vaasa in die Super League, unter die zwölf Top-Nationen. Und das nur vier Jahre nachdem man in die dritthöchste Liga abgestiegen war. Der Coup spiegelt, dass da nicht nur eine neue Breite vorhanden ist, sondern auch eine mit viel Klasse.

Sinnbilder auf unterschiedliche Art für Breite und Aufstieg von Swiss Athletics sind die Frauenstaffel und der Hochspringer Loïc Gasch. Die Staffel mit Ajla del Ponte (Ascona), Sarah Atcho (Lausanne), Kambundji (Bern) und Salomé Kora (St. Gallen) ist Ausdruck erfolgreicher Trainingsarbeit in allen Landesteilen. Und Gasch sorgte für einen unerwarteten Höhenflug nach verletzungsbedingten Pausen. Der 23-jährige Romand bescherte den Titelkämpfen mit seinem Sprung über 2,26 m am Samstag ein Highlight und sich eine Bestleistung.

Gasch sprang so hoch wie kein Schweizer mehr seit 2003, vom nationalen Rekord von Roland Dalhäuser aus dem Jahr 1981 trennen ihn noch fünf Zentimeter. Gasch mindert ein wenig das krasse Übergewicht der Frauen unter den Erfolgreichsten im Land.

Glanzvoller Nachwuchs

Heute Montag selektioniert der Verband die Athleten für die WM. Unter ­ihnen werden auch Stabspringerin Angelica Moser, die Siebenkämpferinnen Agnou und Ruckstuhl sowie möglicherweise Hürdenläuferin Yasmin Giger sein. Moser und Agnou wurden vor einer Woche U-23-Europameisterinnen, Giger gewann gestern U-20-Gold über 400 m Hürden und Ruckstuhl Silber im Siebenkampf. Wenngleich Leistungssportchef Peter Haas sagt, die U-23 sei eine Übergangskategorie, in der noch vieles passieren könne, scheinen die nächsten Jahre dank solch talentiertem Nachwuchs rosig. Die erst 17-jährige ­Delia Sclabas ist dabei noch unerwähnt, auch sie ist bereits Europameisterin (3000 m) und wandelt in den Spuren Anita Weyermanns. Der zweite Saisonteil kann kommen. Die Schweizer sind gerüstet.