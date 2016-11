Usain Bolts kühnes Experiment

Jeder Interessierte weiss, was ihn an einem Meeting erwartet. Diese Berechenbarkeit ist der Leichtathletik im Buhlen um Aufmerksamkeit mit anderen Sportarten offenbar nicht gut bekommen. So mancher Wettkampf läuft in der olympischen Kernsportart mittlerweile vor bescheidener Kulisse ab, selbst an den Sommerspielen in Rio de Janeiro war kaum ein Abend ausverkauft.

Wer in diesem Verdrängungswettbewerb nicht zu den Verlierern und Abgehängten gehören will, muss sich bewegen. Nach vielen Reformationsabsichten scheint die alte Dame Leichtathletik nun zum Sprung anzusetzen. Dass dieser jenseits der traditionellen Märkte und der gewichtigsten Verbände anlaufen wird, passt wohl zum Prozess: Fern der vermeintlichen Zentren Europa und USA ist die Verbundenheit mit dem Althergebrachten offensichtlich deutlich geringer.

Immerhin geht das mutigste Experiment, das die moderne Leichtathletik in ihrer Wettkampfform je sah, vom australischen Verband aus. Dass er sich dabei mit Superstar Usain Bolt zusammentat, ist nur logisch: Kein anderer Name der Szene vermag so viele Sportinteressierte jenseits der Leichtathletik an ein Meeting zu locken. Die Macher allerdings steigern die boltsche Einbindung noch: Der 30-jährige Jamaikaner wird Partner der Weiterentwicklung, sofern der australische Testballon zum Fliegen kommt. Im Erfolgsfall rund um die Welt

Denn die Organisatoren wollen im Februar nicht einfach drei Leichtathletikabende für ihre Landsleute kreieren, sondern das Format im Erfolgsfall rund um die Welt bringen. In diesen Bereich würde dann Bolt einen Teil seines Vermögens investieren.

Erst einmal aber steigt im australischen Sommer der Pionieranlass. Er wird in Melbourne an drei Tagen der gleichen Woche in einem Stadion mit 8000 Plätzen stattfinden - so weit, so unspektakulär. Danach wird es für Zuschauer traditioneller Leichtathletikwettbewerbe eher exotisch: 6 Teams bestehend aus je 12 Männern und 12 Frauen werden gegeneinander antreten - und dabei natürlich auch live am TV zu sehen sein. Bolt wird eine All-Star-Equipe als Captain führen. Die fünf anderen Teams werden aus Athleten der jeweils gleichen Nation bestehen. Gemeldet sind bislang: Grossbritannien, China, Japan, Australien. Hürdenstaffel und Punkteklau

Neben unversehrten Weltklasse-Leichtathleten treten in diesen Teams auch je zwei Behindertensportler an. In jeder Disziplin werden Punkte verteilt. Wer am meisten sammelt, gewinnt. Aber zu den wenigen konventionellen Formen wie 100-m-Sprint oder Weitsprung kommen vor allem gewöhnungsbedürftige: Speerwerfen mit angekündigter Weitenangabe, Staffelrennen über 100 m Hürden der Frauen und 110 m Hürden der Männer, 3-Minuten-Läufe mit Jagdstarts für die Frauen, die dort losrennen müssen, wo sich ihre Kollegen nach drei Minuten befanden.

Zudem besitzt der Teamcaptain ein «Powerplay» und einen «Steal». Er darf eine Disziplin festlegen, die doppelte Punkte abwirft (Powerplay) - und er darf sich in einer Disziplin zusätzlich die Hälfte der Punkte eines Gegnerteams notieren lassen. Beide Joker müssen vor dem Wettkampf festgelegt werden. Der Lockruf des Geldes

Den Machern geht es mit ihrer Miniserie keineswegs darum, traditionelle Meetings zu verdrängen. Das neue Format soll in einer ersten Phase vielmehr helfen, Interesse über das schwindende Kernpublikum hinaus zu wecken. Gleichwohl werden die Traditionalisten die Nase rümpfen und kritisieren, diese Eventisierung zerstöre die DNA der Leichtathletik. Anderer Ansicht ist Botschafter Bolt. Als vor einem Monat in Melbourne die Serie vorgestellt wurde, sagte er: «Die Leichtathletik muss sich neu erfinden, will sie populär bleiben. Es ist für mich darum wichtig, Teil dieser Entwicklung zu sein.»

Dass er für seine drei Starts eine Millionensumme bekommt, dürfte bei seinen netten Worten allerdings auch geholfen haben (baz.ch/Newsnet)