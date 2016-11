Während sich Nico Rosberg nach dem 2. Platz in Abu Dhabi als Weltmeister feiern lassen darf, muss Lewis Hamilton nicht nur die Niederlage im WM-Kampf verkraften, sondern auch noch harsche Kritik einstecken. Hamilton habe mit seiner Bummeltaktik die Autorität des Teams untergraben, erklärte Mercedes-Sportchef Toto Wolff gegenüber dem TV-Sender Sky. «Da setzt er auch einen Präzedenzfall - wie wollen wir in Zukunft damit umgehen? Dann haben wir die totale Anarchie, und jeder macht, worauf er Lust hat. Da werden wir schon reinhauen.»

Bei RTL beklagte Wolff, dass Hamilton nicht auf einen grossen Sieg ausgewesen sei, sondern sich entschlossen habe, alle auflaufen zu lassen, um Rosbergs Position zu gefährden. Wie im Vorfeld des Rennens schon vermutet, hatte Hamilton die Hoffnung, dass Rosberg entweder mit einem seiner Verfolger kollidieren oder von zwei Fahrern überholt werden könnte. Deshalb drückte der Brite nicht aufs Tempo. Rosberg hätte im schnelleren Mercedes sonst den Ferraris und Red Bulls davonfahren können.

Niki Lauda, der Chef des Formel-1-Aufsichtsrats von Mercedes kritisierte Hamilton ebenfalls öffentlich. Wie dieser das Rennen am Ende spannend gemacht und dabei den eigenen Sieg gegen Vettel oder den 2. Platz von Rosberg gefährdet hab, sei ein Ärgernis.. «Da müssen wir uns nochmal zusammensetzen und überlegen, was daran Schuld war. Vielleicht war es das Auto, aber ich fürchte, es war Lewis», so Lauda.

Hamilton gab vor der TV-Kamera dann freimütig zu, dass er das Rennen absichtlich verschleppt hatte: «Ich musste es versuchen. Und ich bin gespannt, was man mir sagen wird, wenn ich ins Motorhome komme.» Er unterliess es auch nicht, noch einmal auf das schwarze Wochenende in Malaysia hinzuweisen, wo er – die Konsequenzen für das folgende Rennen eingerechnet – durch einen Defekt an einem einzigen GP 28 Punkte verloren habe.

Das Team hatte Hamilton mehrere Male aufgefordert, endlich richtig aufs Gaspedal zu treten, was der mit einem verärgerten Funkspruch beantwortete: «Ich verliere hier gerade die WM. Da ist es mir egal, ob ich das Rennen gewinne oder verliere.»

Der frisch gebackene Weltmeister Rosberg konnte sich einen Seitenhieb auf Hamilton wegen dessen Taktik nicht verkneifen. Es sei kein Rennen zum geniessen gewesen, er sei froh, dass er es nun hinter sich habe.

ROS: "That was not the most enjoyable race I've had! I'm glad it's over and am absolutely ecstatic. The win was for my wife" #AbuDhabiGP

Zu den Gratulanten Rosbergs gehörte auch Roger Federer, der in Abu Dhabi live dabei war. Für den Tennisstar war es der erste Formel-1-Besuch.

Crazy cool first F1 experience. Congrats to world champ @nico_rosberg and @MercedesAMGF1. Big respect to all the drivers

