Der Titelkampf wird zum Hassduell

Die Szene am Ende der ersten Safety-Car-Phase in Baku gab zu reden. Am Ausgang der Kurve 15 bremste Hamilton plötzlich ab, anstatt Gas zu geben. Vettel fuhr von hinten auf den Mercedes auf und wild gestikulierend fuhr er seitlich am Briten vorbei und touchierte ihn noch einmal. Die Rennleitung bestrafte ihn später mit einer Stop-and-Go-Strafe von 10 Sekunden. Hamilton ging straffrei aus.

Hier kollidieren Vettel und Hamilton. Quelle: Youtube

Bislang waren die beiden Rivalen respektvoll miteinander umgegangen, nun aber zeigte Hamilton nach dem Rennen bei der Beurteilung der Szene keinerlei britische Zurückhaltung: «In dieser Situation ist er einfach ekelhaft gefahren, das war überhaupt nicht sportlich.» Der vierfache Weltmeister Vettel seinerseits wollte keine Schuld auf sich nehmen: «Es war ziemlich offensichtlich, dass er versucht hat, einen Brake-Test mit mir zu machen.»

Die Experten waren auf der Seite Hamiltons: «Das war ein Riesenfoul von Sebastian», sagte Niki Lauda am Mikrofon bei «Sky», der weiter sagte, wer vorne sei, könne das Tempo bestimmen. Und mit Damon Hill polterte ein weiterer Ex-Weltmeister am englischen TV: «Das war gravierend, wenn man sein Auto benutzt, um jemandem zu schaden. Das ist ein Mangel an Kontrolle, das ist Wut und Aggression, die im Sport nicht gestattet werden darf. Er ist viermaliger Weltmeister, das darf er sich nicht erlauben.»

Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene wollte die Kritik von Lauda nicht einfach akzeptieren: «Wir arbeiten weiter und lassen ihn reden. Er hat seine Ansichten, wir die unseren und wir sehen uns in Österreich wieder. Perfekt, es gibt noch 12 Rennen.»

Mit einer baldigen Beruhigung der Situation ist nicht zu rechnen. Auf die Frage, ob er vom Deutschen eine Entschuldigung erwarte, sagte der Mercedes-Fahrer: «Ich will ihn nicht sehen. Das könnte in etwas anderes ausarten.» Affaire à suivre. (baz.ch/Newsnet)