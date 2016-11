Der kalte Formel-1-Krieg

Lewis Hamilton lässt nichts unversucht, um seinen Teamkollegen Nico Rosberg vor dem letzten Saisonrennen am Sonntag in Abu Dhabi zu destabilisieren. Gegenüber britischen Journalisten liess der WM-Zweite keinen Zweifel daran, dass er sich für den besseren der beiden Mercedes-Piloten hält. Auf den allfälligen Titelgewinn Rosbergs angesprochen, sagte Hamilton nur: «Wenn er tatsächlich das Etikett Weltmeister erhält, dann muss das nicht heissen, dass auch ich ihn so sehe.»

Am Donnerstag hatte Hamilton angedeutet, dass der Mecahnikerwechsel zu Beginn der Saison den Kampf um den WM-Titel in seinen Augen zu Gunsten von Rosberg beeinflusst habe. Es reize ihn, eines Tages zu erzählen, was 2016 alles gelaufen sei, so der Brite, der nur noch eine Chance auf die Weltmeisterschaft hat, wenn sein Rivale in Abu Dhabi nicht aufs Podest kommt.

Hamilton, der seine besten Leute im Zuge des vom Team diktierten Mechanikerwechsels an Rosberg verlor, hatte in diesem Jahr deutlich mehr technische Defekte zu beklagen als der Deutsche. Daher sehe er sich unabhängig vom Ausgang der WM als moralischer Sieger. «Es ist wie 2007. Auch da trage ich im Herzen, dass ich eigentlich den Titel geholt habe. Das steht nicht in den Geschichtsbüchern, und die Leute erinnern sich nur an den Weltmeister. Aber ich trage dieses Gefühl tief in mir.»

Rosberg liegt nach 20 von 21 Rennen zwölf Punkte vor Hamilton. Schafft er es aufs Podest, ist er auf jeden Fall Weltmeister. Ist der WM-Leader also fast am Ziel? Mitnichten, sagt der frühere Formel-1-Pilot Gerhard Berger im Berliner «Tagesspiegel». «Da sind überall Fallen. Max Verstappen oder Daniel Ricciardo wissen: Den können wir attackieren, der muss im Zweifelsfall zurückziehen, sonst verliert der seine Weltmeisterschaft. Nico wird alle Augen im Rückspiegel haben und sofort die Tür aufmachen, wenn jemand angreift. Er kann sich keinen Ausfall leisten.» (ak)