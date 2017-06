Kaltenborn als Sauber-Teamchefin abgesetzt

Wie motorsport-total.com berichtet, muss Monisha Kaltenborn ihren Platz bei Sauber per sofort räumen. Auch formulapassion.it und Skysports vermelden unabhängig voneinander, dass die Zeit von Kaltenborn abgelaufen sei. Beide stützen sich auf gut informierte Quellen.

Hearing that Monisha Kaltenborne and Sauber have parted company. Real shame for the team if that's true given how she saved them last season