Nach Bremserfahrt: Hamilton vor dem Rauswurf?

Die Aussagen vor Toto Wolff liessen keinen Zweifel zu. Von «Anarchie» sprach der sichtlich wütende Mercedes-Motorsportchef, nachdem sein Starpilot Lewis Hamilton gleich zweimal direkte Anweisungen von der Führung ignoriert hatte: «So etwas funktioniert in keinem Team und auch in keiner Firma. Wer die Strukturen in der Öffentlichkeit so untergräbt, der zeigt, dass er sich wichtiger nimmt als die anderen.» Nun drohen dem 31-Jährigen harsche Konsequenzen.

Laut der britischen Zeitung «Mirror» ist jetzt sogar eine vorzeitige Trennung von Hamilton, dessen Vertrag bis 2018 läuft, möglich. Auch die «Times» nennt eine Entlassung als mögliche ultimative Strafe. Denkbar wäre demnach aber auch eine Sperre für die ersten Rennen der kommenden Saison, die im März in Australien beginnt.

Wolff hin- und hergerissen

In den Augen seiner Vorgesetzten setzte er leichtfertig den Teamerfolg aufs Spiel. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel kam am Ende gefährlich nah, auch Red-Bull-Pilot Max Verstappen witterte seine Chance. «Wir sahen unsere Siegchancen im Risiko», sagte Wolff, Rosberg sprach anschliessend vom «anstrengendsten Rennen meines Lebens».

Wolff präsentierte sich in Abu Dhabi noch hin- und hergerissen und sagte: «Die eine Seite in mir denkt an die 1500 Mitarbeiter des Rennstalls und die 300'000 Beschäftigten bei Daimler, die nach bestimmten Werten leben und sich an gewisse Regeln halten. Die andere Seite sagt, dass es seine einzige Chance war, den WM-Titel zu gewinnen.»

Um seinen grossen Rivalen Nico Rosberg noch abzufangen, war der in Führung liegende Hamilton absichtlich langsam gefahren. Damit wollte er den zweitplatzierten Deutschen in Duelle mit den Verfolgern verwickeln. Der Plan ging schief, Rosberg reichte Platz zwei, um erstmals Formel-1-Weltmeister zu werden.

Lauda entsetzt

Hamilton selbst scheint sich keiner Schuld bewusst. «Ich denke nicht, dass ich etwas Gefährliches oder Unfaires getan habe», sagte er später: «Wir kämpfen um die WM. Ich führe das Rennen an und kontrolliere das Tempo. So sind die Regeln.»

My letter to my fans and team on my Facebook or Instagram. pic.twitter.com/TY9UAKTUaT — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 27, 2016

Die Situation für die Mercedes-Bosse ist kompliziert. Einerseits können sie sich ein solches Verhalten nicht bieten lassen, wollen sie nicht noch mehr ihrer Autorität gegenüber den Piloten verlieren. Andererseits ist Hamilton der unbestrittene Superstar der Formel 1, ein globales Aushängeschild für den Konzern. Er wäre kaum 1:1 zu ersetzen.

Wie ernst es für Hamilton werden könnte, zeigt die Aussage von Chefaufseher Niki Lauda. Der ehemalige Weltmeister, der sich bei Zwischenfällen in der Vergangenheit stets verständnisvoll gezeigt und das mit seiner Erfahrung als Rennfahrer begründet hatte, sagte diesmal: «Wir haben früher auch alles versucht. Aber wir haben dabei immer Respekt für unseren Teamkollegen gezeigt.»

Genau den vermisste er am Sonntag bei Hamilton. (Die Welt)