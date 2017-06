«Fuck ASO!»: Armstrong teilt gewaltig aus

Dass Jan Ullrich beim Start der Tour de France in Düsseldorf nicht dabei sein darf, hätte eigentlich gewährleisten sollen, dass die Fans den Radsport in einem neuen Licht und als dopingfreie Veranstaltung sehen. Aber nun sprechen doch wieder alle nur von Ullrich und jener Zeit, als das Team Telekom mit systematischem Doping an der Tour glänzte. Nachdem sich schon der deutsche Sprintstar André Greipel sehr deutlich für eine Rehabilitierung des Tour-de-France-Siegers ausgesprochen hatte, blies Lance Armstrong auf Twitter zur Frontalattacke auf den Tour-Veranstalter ASO.

«Für Jalabert, Virenque, Hinault und viele andere wird der rote Teppich ausgerollt, aber Jan wird nicht eingeladen? Pfft. Fuck ASO!», ist auf dem Account des nach Dopingenthüllungen all seiner Tour-Erfolge beraubten US-Amerikaners zu lesen. Fast 2500 Likes sprechen dafür, dass Armstrong mit dieser Sicht der Dinge nicht allein ist.

Rolling out the red carpet for the likes of Jalabert, Virenque, Hinault (and many others) yet not inviting Jan? Pfft. Fuck ASO! https://t.co/ModUa6297c