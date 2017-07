Mit Hunderttausenden im Regen

Ei, was hat es geregnet in Düsseldorf. Ei, wie viele Leute hat es trotzdem an die Strassenränder gezogen. Die Tour de France hat sich angekündigt, und die Menschen kamen in Massen. In Reihen standen sie an der Strasse, mit Schirmen und Pelerinen. Hunde wurden in Renntrikots gestülpt, Statuen mit Stoff ausgestattet, auch Jan Ullrich, der geächtete Deutsche Radprofi, traute sich an den Strassenrand, er hat zugenommen, so viel sei hier verraten. Die Bilder dazu sehen sie oben in der Bildstrecke.



Der Aufmarsch erinnert an den Grand Depart in England 2014. 3 Etappen fuhr die Tour auf der Insel, über 3,5 Millionen Menschen standen an den Strassenrand. Den Vergleich mit England muss Deutschland nicht scheuen.



Und wer mehr über das Verhältnis der Deutschen zum Radsport erfahren will, dem sei mit diesem Artikel geholfen (bitte hier klicken).

(czu)