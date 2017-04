Profiteam ausgeplündert – alle Velos weg

Das war kein schönes Erwachen für die Fahrer des polnischen Continental-Pro-Teams CCC Sprandi Polkowice. In der Nacht waren Räuber in den Materiallastwagen der Equipe eingebrochen, der auf dem abgeschlossenen Hotelparkplatz im holländischen Valkenburg parkiert war. Dabei entwendeten die Einbrecher 18 Rennvelos und alle im Lastwagen gelagerten Laufräder. «Und das, obwohl der Truck mit einer Alarmanlage ausgerüstet ist und die Türe mit einem anderen Teamauto blockiert war. Wir wissen nicht, wie die Diebe unser Sicherheitssystem überlisten konnten», sagte Teammanager Piotr Wadecki.

Während das Team einen Aufruf nach Hinweisen in den sozialen Medien publizierte, wurden zugleich alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit das Team am Sonntag doch zum Amstel Gold Race antreten kann, für das es eine Wildcard erhalten hat. So wurden Trainingsvelos von den Wohnorten der Fahrer herbeigebracht, dazu Reserveräder aus dem Lager von CCC Sprandi Polkowice.

If anyone has any information which could help us find the bikes and perpetrators, please contact us: proteam@cccsport.eu.