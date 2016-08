«Ein gewisser Kommerz gehört dazu»

23'000 Personen schlafen am Eidgenössischen auf dem Camping-Platz. Der Platzmangel sorgt für Frust – dabei geht es auch komfortabel.

Gemütlich sieht definitiv anders aus: Auf dem Camping-Platz unmittelbar neben dem Festgelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest sind Zelte an Zelte aneinandergereiht – wildfremde Leute schlafen mit einem Abstand von kaum einem halben Meter nebeneinander. Gemäss den Organisatoren sind 23'000 Besucher auf dem Camping-Platz.

Die Freiburgerin Melanie B., die bereits zum vierten Mal ein Eidgenössisches besucht, zuckt resigniert mit den Achseln uns sagt: «Auch wenn es so aussieht, aber die Bewohner der drei Zelte um uns herum kennen wir nicht. Es ist alles sehr eng, deshalb ist es in der Nacht ziemlich laut.» Der Lärm sei zwar noch aushaltbar gewesen, hätten Unbekannte nicht mitten in der Nacht die Heringe des Zeltes herausgerissen, worauf dieses einstürzte. Dabei war es genau das Festival-Feeling, auf das sich die junge Schwing-Fanatikerin und ihre Kollegin als Abwechslung zu den Arena-Besuchen gefreut hatten.

Keinen Ärger hatte die Winterthurerin Esther G. – was beim Anblick ihrer Einrichtung kaum erstaunt. Ein Wohnwagen, ein Lastwagen und ein Festzelt, ausgerüstet mit Grill und einem grossen Kühlschrank, sorgen für heimelige Atmosphäre, das auch fremde Besucher anlockt: «Es macht uns grossen Spass, gemeinsam mit jungen Leuten ein Bier zu trinken. Die Stimmung ist hervorragend.»

Mit zwei Begleitern reist sie seit Jahrzehnten alle drei Jahre ans Eidgenössische: «Am Donnerstag bevor es losgeht treffen wir uns zu einer kleinen Sitzung, wo alles koordiniert wird. Dann wird der Lastwagen beladen und los gehts.» Die Unterkunft – durch ihre Grösse gleicht sie einer kleinen Wohnung – gehört zu einen der vielen spektakulären Übernachtungsmöglichkeiten, die sich die Besucher einfallen liessen.

Ein weiteres Beispiel besitzt Bruno H. aus Ennetbürgen. Während im Hintergrund rund ein Dutzend junger Männer und Frauen unter dem Festzelt zu lauter Musik feiern, erfreut sich der Kleinunternehmer ob der grossartigen Stimmung auf dem Campingplatz: «Man hilft sich gegenseitig aus, es ist ein tolles Schweizer Fest.» Auch der Innerschweizer besucht das Eidgenössische seit Jahren und auch er stört sich nicht an der zunehmenden Eventisierung des Anlasses: «Ein bisschen Kommerz gehört bei diesen Organisationskosten einfach dazu.» (fas)