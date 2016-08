«Man müsste ihm Senf in die Hose schmieren»

Schauspieler Beat Schlatter erzählt, wie er einst in Tokio Christian Stucki beim Burger-Essen erwischte und ein Teil der Schwingwelt wurde.

Noch vor ein paar Jahren war Beat Schlatter, 55, dem Schwingen etwa so nahe wie das Niederdorf der Schwägalp. Doch dann liess sich der Stadtzürcher Schauspieler 2011 überreden, den Dokfilm «Hoselupf» zu drehen. Im Schwingkeller trainierte er für ein Duell mit einem 16-jährigen Emmentaler und forschte nebenbei nach der Seele dieses Sports.

Obwohl Schlatter dann im Kampf schon nach 1 Minute und 5 Sekunden auf dem Rücken lag, hatte er eine neue Liebe gefunden. Derzeit arbeitet der FCZ-Fan an der Fussball-Komödie «Flitzer», die 2017 in die Kinos kommen soll.

Sie sehen so betrübt aus. Freuen Sie sich nicht auf den Entscheidungstag am Eidgenössischen?

Schon, nur werde ich ihn nicht so geniessen können wie noch in Burgdorf.

Weshalb?

Beim letzten Eidgenössischen durfte ich am Abend noch mit den 15 besten Schwingern verweilen. Die ganze Anspannung war weg. Es wurde richtig lustig. Als ich aus dem Festzelt kam, war es schon 8 Uhr morgens. Auf dem Heimweg fuhr ich mit dem Zug aus Versehen nach Bern statt nach Zürich. Doch diesmal verpasse ich den lässigen Teil: Ich muss frühzeitig heim, am Montagmorgen ist wieder Probe für den Film. Dabei bin ich in Estavayer von Feldschlösschen eingeladen worden. Es ist brutal.

Mein Mitleid haben Sie nicht. Immerhin sehen Sie den Schlussgang im Stadion. Wer ist Ihr Favorit?

Einmal verwettete ich gegen Bundesrat Maurer meine dritte Säule, als ich auf Stucki setzte. Zum Glück musste ich sie ihm dann doch nicht auszahlen. Trotzdem bin ich vorsichtig geworden. In meinem Umfeld sagten alle schon vor dem Fest, Orlik sei der Favorit. Als Geheimtipp würde ich Käser nennen. Der Schlussgang könnte Glarner gegen Käser lauten.

Sie gelten mittlerweile als Experte...

(unterbricht) Da wird dem Sport aber Unrecht getan. Als ich mit Schwingen anfing, versuchte ich wenigstens 5 von den 50 oder 70 Schwüngen zu lernen, die es gibt. Am Schluss war ich froh, dass ich einen einigermassen konnte. Nein, ein Experte bin ich wahrlich nicht.

Aber zumindest wurden Sie mit «Hoselupf» zum Botschafter.

Es ist uns gelungen, den Schwingsport so zu zeigen, wie er ist. Vor dem Drehstart gab es ja die Befürchtung, dass wir uns über die Schwinger und ihren Sport lustig machen würden. Aber das haben wir nicht. Wir bereiteten uns ernsthaft vor, zeigten verschiedene Facetten auf. Vielleicht konnten wir so mithelfen, neue Leute an diesen Sport heranzuführen. Und sicher war der Film ein Werbeträger. Unser Regisseur This Lüscher konnte ihn sogar in Peking promoten.

Sie wurden quasi zum Anführer aller Züri-Hipster, bei denen es angesagt ist, ans Schwingfest zu gehen.

Naja. Ich spüre den Hype nicht unbedingt. Kommen Sie mal bei unserem Schwingclub in Oberstrass vorbei. Ich war vor ein paar Tagen wieder mal da. Da sind nur vier, fünf Aktive. Seit zwölf Jahren hat keiner mehr die Qualifikation fürs Eidgenössische geschafft.

Sie sprechen von unserem Schwingclub. Sind Sie Mitglied?

Passiv. Es ist ein wunderbarer Club: Er liegt in einem alten Einfamilienhaus, der erste Stock ist komplett mit Sägemehl bedeckt, unten befinden sich die Duschen. Ich wäre gerne aktiver. Denn Schwingen ist ein total lässiges Training. Vor allem für die Kondition. Nur würde ich in meinem Alter brutal abfallen, wenn ich wieder einmal mitmachen würde.

Was fasziniert Sie am Schwingen?

Für uns Städter ist es ja etwas Exotisches. Wenn ich zum FCZ gehe, nehme ich das 2er-Tram zum Letzigrund. Fertig. Fürs Schwingen muss ich dagegen einen rechten Aufwand betreiben: Frühmorgens aufstehen, dann rauf auf den Berg. Die Atmosphäre ist gelassen. Man ist mit allen per Du, sogar mit Bundesräten. Der Sport ist simpel: etwas Sägemehl, eine Hose. Man braucht keine teure Ausrüstung. Aber, und das weiss ich aus Erfahrung: Es geht nicht bloss um die Frage: Wer ist kräftiger? Es steckt viel Technik und Taktik dahinter. Das Gesamtpaket macht das Schwingen so reizvoll.

Wo ist es am schönsten?

Auf der Rigi. Man gelangt relativ einfach hin. Auf der Anreise kommen einem die Kühe entgegen, wie bei einem Alpaufzug. Bei den Sägemehlringen ist ein grosses Kreuz aufgestellt, das mit Blumen geschmückt ist. Und auf diese Szenerie schaut man als Zuschauer hinunter. Wie im Bilderbuch!

Was können wir Nichtschwinger vom Schwingen lernen?

Was wirklich irrsinnig ist, ist die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft. Nur ein Beispiel: Als Philipp Laimbacher auf der Rigi siegte, durfte ich bei ihm daheim in Gersau im engsten Kreis mitfeiern. Weil ich nicht mehr nach Hause kam, lud er mich zu sich ein. Er musste tags darauf wieder arbeiten, aber richtete ein Bett her und machte mir morgens Frühstück. Ich weiss noch, wie er mir erklärte, was für ein Energiepulver er nimmt. Das habe ich mittlerweile auch bestellt. (lacht) Glauben Sie, Sie könnten eine solche Episode mit einem Fussballer erleben?

Welcher Schwinger hat Sie bei Ihren Begegnungen speziell beeindruckt?

Stucki. Er hat so etwas Entspanntes. Das gefällt mir. Er ist nicht so vom Ehrgeiz zerfressen wie andere Sportler. Vielleicht ist das aber auch genau das, was ihm manchmal fehlt: der Killerinstinkt. Etwa im Schlussgang vor drei Jahren gegen Sempach. Manchmal denke ich, dass man ihm etwas Senf oder Pferdesalbe in die Hose schmieren müsste.

Christian Stucki und Sie verbindet mittlerweile eine enge Freundschaft. Wie kam es dazu?

Für «Hoselupf» flogen wir damals gemeinsam nach Tokio. Wir waren total hilflos, dieser fremden Welt ausgeliefert. Ich weiss noch, wie wir schworen, dass wir nur Japanisch essen wollten. Aber einerseits kam dann nie das, was wir uns vorgestellt hatten, und andererseits hatte ich vom Reis nach ein paar Tagen die Schnauze voll. Also schlich ich mich einmal nachts weg, zum McDonald’s um die Ecke. Und wer stand da und biss genüsslich in einen Burger? Genau, der Chrigu. Es war herrlich. Solche Geschichten verbinden natürlich.

Stucki war ja sogar an Ihrer Hochzeit.

Ja, und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber er machte auch eine Darbietung. Plötzlich stand er auf der Bühne und sagte: Er wisse, dass ich etwas unbedingt möchte, es aber nie bekäme. Das wolle er mir nun ermöglichen. Ich musste also vor ihm auf die Knie gehen – und er legte mir einen Schwingerkranz auf den Kopf. Es war echt rührend, mir kamen die Tränen.

Sie, der Künstler aus Zürich, er, der Schwinger aus dem Seeland. Worüber sprechen Sie, wenn Sie sich sehen?

Über alles, über die Familie. Derzeit vor allem über seine Rolle im Film «Flitzer», wo er einen Bauarbeiter spielt. Und darüber, dass er gerne mehr Text hätte. (lacht) Aber ich hoffe, dass wir eines Tages über seinen Königstitel reden können. Verdient hätte er es.

