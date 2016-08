Später Schritt auf den Thron

Matthias Glarner hat die grosse Bühne bei den Bernern oft Sempach, Stucki und Wenger überlassen müssen. Nun ist er endlich aus ihrem Schatten getreten.

Ein Freudensprung voller Ekstase? Nein. Ein urchiger Jubelschrei? Nein. Matthias Glarner stand im Sägemehl langsam auf, reichte dem auf dem ­Boden liegenden Verlierer Armon Orlik die Hand und zollte ihm Anerkennung für den faszinierenden Kampf, der ihm der junge Bündner geliefert hatte.

Die Szene hätte auch aus einem ­beliebigen Gang an einem Kantonal- oder Gauverbandsfest stammen können. Doch hier handelte es sich um nichts anderes als den entscheidenden Moment im Schlussgang des Eidgenössischen in Estavayer. Und um die grosse Krönung von Glarners Karriere.

Wohl noch nie in der über 100-jährigen Geschichte des bedeutendsten Schwingfestes hat man im ersten Augenblick einen derart emotionslosen neuen Schwingerkönig erlebt. Als er später beim Siegerinterview erklärte, die Sache sei «schon noch cool», war das schon fast ein Gefühlsausbruch. Diese sind beim Turn- und Sportlehrer, der Sport und Geschichte studiert hat, aber auch sonst sehr selten. Glarner ist kein Showman, das passt nicht zu seinem Naturell. Er gibt sich viel lieber sachlich, überlegt. Er ist einer, der den Eindruck macht, über der Sache zu stehen. Und so werfen ihn Niederlagen nicht aus der Bahn, wie er auch Siege mehr geniesst, als sie ­gesten- und wortreich zu zelebrieren.

Richtig aus sich heraus geht der 109-fache Kranzgewinner und Sieger von 14 Kranzfesten lieber im Sägemehl. Wie an diesen beiden Tagen in Estavayer. Der Startsieg gegen Daniel Bösch sei wegweisend gewesen. Damit war die Selbstsicherheit da, und Glarner meisterte nach dem einzigen gestellten Gang gegen Samuel Giger Gegner um Gegner. Der Reihe nach Odermatt, Schelbert, Fankhauser, Steinauer und Thürig, ehe es im Schlussgang zum grossen Generationenkampf mit Orlik kam, das den ­passenden Schlusspunkt hinter dieses Schwingfest setzte. Hier der Vertreter der alten Berner Garde, dort der junge Aufsteiger der Saison aus der Nordostschweiz. 13:30 Minuten ­lang lieferten sich die beiden ein stürmisches Duell, dann setzte Glarner seine Waffe, den Fussstich, ein und kam zum Resultat.

Aus dem Schatten getreten

Am Ende triumphierte also doch wieder ein Berner. Darauf hatte schon vor dem Eidgenössischen vieles hingedeutet. Aber Matthias Glarner? Einer, der schon 30-jährig ist, und der in entscheidenden Momenten das eine oder andere Mal nicht die nötige Nervenstärke besass oder vom Pech verfolgt war?

Oft standen ihm andere vor der Sonne. Meistens sogar Leute aus den eigenen Reihen wie Matthias Sempach, Christian Stucki oder Kilian Wenger, die drei grossen Schwingbotschafter der letzten Jahre. Es war für ihn nicht immer einfach, sich damit abzufinden, dass er das Potenzial für Spitzenplätze hat, es ­intern aber noch bessere Schwinger gibt.

Eine besonders bittere Erfahrung musste der Meiringer am letzten Eid­genössischen vor drei Jahren machen. Damals war er das Opfer der eigenen starken Mannschaft geworden. Weil die Berner derart dominierten, musste er im sechsten und im siebten Gang verbandsinterne Duelle gegen Stucki und Sempach bestreiten. Einmal stellte er, einmal verlor er. Vorbei war es mit dem Traum vom Schlussgang, nachdem er zuvor weit vorne gelegen hatte. «Ich hatte aus Burgdorf meine Lehren gezogen», sagte er heute. Und wie ihm dies gelang.

Nie hatte er nach 2013 daran gezweifelt, dass es mit dem ganz grossen Coup an einem Eidgenössischen Anlass doch noch klappen könnte. Dass es realistisch war, weiter von diesem Ziel zu träumen, bewies er 2015 mit dem Triumph auf der Schwägalp und in diesem Jahr Mitte Juli mit dem souveränen Sieg beim Berner Teilverbandsfest daheim in Unterbach, direkt vor seiner Haustüre. Dort war sich der Bruder des Thuner Fussballers ­Stefan Glarner übrigens nicht zu schade gewesen, beim Auf- und Abbau gleich selber Hand anzulegen.

Der erste über 29 seit 1940

Dies wird ihm in den nächsten Tagen ­erspart bleiben. «Zuerst werde ich jetzt mit meinen Teamkollegen feiern und den Abend geniessen. Das ist mir wichtig», sagte Glarner nach der Krönungs­zeremonie, in die er vom abretenden Matthias Sempach zuvor eingewiesen worden war. Ab morgen wird es von einem Medien- und Sponsorentermin zum anderen gehen. Zu gönnen wäre es ihm, wenn er trotz des Rummels auch Zeit finden würde, den grössten Moment seiner Karriere, auf den er so lange warten musste, für sich allein auszukosten.

Und wer weiss: Vielleicht holt er ja im privaten Rahmen die Freudensprünge und Jubelschreie nach, auf die er heute verzichtete. Denn Schwingerkönig wird man nicht jeden Tag. Und ab 30 schon gar nicht. Seit 1940 ist das keinem Schwinger mehr gelungen. (baz.ch/Newsnet)