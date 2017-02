«Cowboy Feuz»: So jubeln Medien und Sportler

Mit seinem Sieg in der WM-Abfahrt löste Beat Feuz Freudenstürme aus – bei Fans, Medien und natürlich auch unter Sportkollegen. So schrieb Rivale Kjetil Jansrud auf Instagram: «Ein Schweizer Märchen mit Beat Feuz.»

Vor allem Schweizer Sportler begeisterte der Sieg. «Gratuliere, Überflieger», schreibt Nino Niederreiter auf Twitter, der bei der Abfahrt scheinbar auch im weit entfernten Minneapolis mitgefiebert hat. Lässt sich der Goalie der Minnesota Wild von Feuz' Sieg gleich zu einer eigenen Höchstleistung inspirieren? Heute empfängt Wild die Detroit Red Wings.

Emotionen auch bei den Fussballern. «Heimsieg! Unser allergrösster Respekt», twittert der Schweizerische Fussballverband, und die Young Boys schrieben auf dem sozialen Netzwerk: «Herzliche Gratulation.» Glückwünsche zurück gab es nach dem 1:4 gegen Luzern allerdings keine.

Gleich dreifachen Grund zur Freude hat an diesem Tag Michelle Gisin. Nach ihrem hervorragenden 8. Rang erhielt sie Glückwünsche ihres Idols Roger Federer und fieberte schliesslich mit ihrem Swiss-Ski-Kollegen Feuz mit.

it really did get better! thank you so much @rogerfederer ????

AND big up to @feuz87!!!! awesome! pic.twitter.com/AAdbYGGvQA