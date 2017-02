«Dann hätten wir ein grosses Problem»

Hartnäckig hielt sich der Nebel über der Abfahrtsstrecke in St. Moritz. Nach etwas mehr als zwei Stunden kam die endgültige Mitteilung: Das Rennen kann nicht stattfinden – die rund 40'000 Fans mussten wieder ins Dorf zurückkehren.

Am Captains-Meeting informierte Fis-Renndirektor Markus Waldner über das Ausweichdatum: Neu starten die Männer am Sonntag, 13:30. Damit kommt es zum Super-Sonntag, denn um 11:15 Uhr starten die Frauen zur Abfahrt. Auf einige Athleten wartet zudem ein Mammut-Programm: Denn am Montag findet die Alpine Kombination der Männer statt.

«Verhalten optimistisch»

Allerdings ist dennoch höchst ungewiss, ob die Männer tatsächlich zu ihrer Königsdisziplin antreten dürfen. Zwischen dem Renn-Ende der Frauen und dem Start der Männer muss eine Stunde Pause stattfinden, um das TV-Setup anzupassen. «Das war die Bedingung, die wir akzeptieren mussten», erklärte Waldner am Meeting. Wegen der Biathlon-WM dürfen die Männer nicht später als 13:30 Uhr starten. Das heisst: «Wenn das Rennen der Frauen nach hinten verschoben werden muss, dann haben wir ein grosses Problem.»

Gegenüber «20 Minuten» sagte SRF-Meteorolge Felix Blumer: «Wir sind verhalten optimistisch. Die Chancen, dass am Sonntag gestartet werden kann, stehen bei rund 70 Prozent.» Zwar würden mehr Wolken als am Samstag erwartet, es sei aber gut möglich, dass der dichte Nebel oberhalb des freien Falls hängen bleibe.

Sollte die Männer-Abfahrt auch am Sonntag nicht stattfinden, wäre der Mittwoch die nächste Alternative. Ab kommender Woche erwarten die Meteorologen bis zum WM-Ende Kaiserwetter.

Wie Beat Feuz und Carlo Janka den freien Fall in der WM-Abfahrt beurteilen:

(fas)