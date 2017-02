Dann ist Feuz kaum zu schlagen

Der Freie Fall, 45 Grad oder 100 Prozent Gefälle, damit beginnt die heutige Abfahrt der Männer. Es ist ein spektakulärer Start. Allerdings geht es für die Fahrer weniger um die Frage des Mutes – zumindest am Renntag. Im ersten Training war das wohl noch anders. Als ich an der WM 2003 erstmals in diesem Starthaus stand, musste ich auch leer schlucken. Wenn ich aber mit Kitzbühel vergleiche: Dort wusste ich beim ersten Mal gar nicht mehr, wie man schlucken muss.

Beim Freien Fall ist nicht die Überwindung, sondern die Technik die grösste Herausforderung: Wie springe ich optimal hinaus, vom horizontal flachen Podest auf die fast vertikale Piste? Wenn ein Fahrer versucht, möglichst schnell den Kontakt mit der Strecke zu finden, ist die Gefahr gross, dass er mit dem Schienbein die Zeitmessung zu früh auslöst. Springt er in die Luft hinaus, dann dauert es zu lange, bis er wieder Bodenkontakt hat. Es gilt, die richtige Mischung zu finden und die Nervosität im Griff zu haben, den Druck und die Last zu ertragen, die eine Weltmeisterschaft mit sich bringen.

Sonst schaue ich zu

Mir ist das nicht bei jedem Grossanlass gelungen, in St. Moritz aber ganz gut. Obwohl es nicht einfach war. Ausserhalb des Zielraums konnte ich mich kaum bewegen, ohne dass Leute mit mir reden wollten, mir Glück wünschten oder gar forderten, dass ich eine Medaille holen müsse. Es war auch nicht optimal, dass ich im Abschlusstraining noch gegen Didier Défago um den Startplatz kämpfen musste. Er startete dann vor mir und fuhr stark. Ich wusste: Jetzt muss ich angreifen, sonst schaue ich zu. Ich gewann das Training.

Weil die Startreihenfolge damals noch umgedreht wurde, ging ich als 30. ins Rennen. Von Anfang an befand ich mich in diesem berühmten Flow, ich war eine Einheit mit der Piste und von der Linie her haargenau dort, wo ich es mir vorgenommen hatte. Eine Abfahrt ist nicht immer ein Genuss, damals aber konnte ich es richtig geniessen. Im Ziel war ich dann Zweiter hinter Bruno Kernen, es sah nach einem Doppelsieg aus, bis Walchhofer und Aamodt noch Gold und Silber holten. Ich war aber nur kurz darüber enttäuscht, dass ich Vierter wurde, weil ich stolz war auf meine Leistung und weil die Stimmung der Hammer war. Ich hoffe, dass es die Schweizer auch heute auf den Punkt bringen.

Die Spuren im Hirn

Das wird nicht ganz einfach sein, der Medienrummel ist enorm. Wenn jemand immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss, Fragen nach Gold, nach einer Medaille, kann das Spuren im Hirn hinterlassen und viel Energie kosten. Das ist auch ein Faktor, wieso es an Grossanlässen immer wieder Überraschungssieger gibt. Ich würde aber nie von einem Zufallssieger sprechen. Denn alle, die hier am Start stehen, überlassen so wenig wie möglich dem Zufall.

Bei Erik Guay im Super-G – würde ich sagen – kam der Triumph etwas unerwartet. Aber irgendwie bringen es die Nordamerikaner einfach immer hin, an Titelkämpfen bereit zu sein. Wieso? Es könnte damit zu tun haben, dass sie wissen: Wenn ich ein Weltcuprennen gewinne, interessiert das zu Hause niemanden, ausser man ist Seriensieger wie Ted Ligety oder Lindsey Vonn. Wenn sich ein Nordamerikaner aber Weltmeister oder Olympiasieger nennen kann, ist es für ihn einfacher, sich zu vermarkten. Vielleicht können sie deshalb über sich hinauswachsen.

In der Abfahrt haben aber auch wir einige Trümpfe. Patrick Küng gewann vor zwei Jahren in Beaver Creek den Titel, die Strecke und die Schneebeschaffenheit sind ganz ähnlich wie hier.

Die Abfahrt in St. Moritz ist genauso technisch, sie verlangt vom Athleten Vielseitigkeit. Nach dem Freien Fall und dem Gleitstück geht es richtig los, Schlag auf Schlag, der Fahrer hat keine Sekunde Ruhe, keine Kurve ist gleich wie die davor. Es hat Übergänge, einmal nach links, dann nach rechts, dann geradeaus über einen Sprung. Es folgt die Kompression, in der sich der Fahrer leicht machen und das optimale Timing finden muss, dann kann es aufgehen.

Auch die Präzision ist auf dieser Piste ganz entscheidend. Das könnte Carlo Janka liegen, dem eine Medaille extrem guttun würde.

Dann haben wir noch Beat Feuz, klar. Wenn er die Nerven behält und es cool durchzieht, wie ihm das schon mehrmals gelungen ist, kann er sicher eine Medaille holen. Feuz ist ein Phänomen. Keiner kann sich vorstellen, welche Leistung er vollbringt mit seinem lädierten linken Knie. Ich kann nur sagen: Chapeau! Ihm zuzuschauen, ist oft eine Augenweide. Er pflegt einen ruhigen Fahrstil, fährt aber frech über die Sprünge und hat ein enormes Gespür für den Schnee. Wenn er es von oben bis unten hinbringt, ist er kaum zu schlagen.

Er dürfte auch schon das Gefühl einer perfekten Fahrt gehabt haben. Wie ich an der WM in Val-d’Isère 2009 im Super-G. Oder 2011 auf der Streif. Wenn ich mich an meine Siege in Kitzbühel erinnere, denke ich auch immer: Ich weiss zwar nicht, wem ich dankbar sein muss, aber ich bin einfach dankbar, dass ich immer gesund ins Ziel kam. Es gab derart viele Schicksalsschläge an diesem Berg. Die Extreme – Sieg und schwerer Sturz – liegen so nahe beieinander. Als etwa Daniel Albrecht verunfallte, war das ein riesiger Schock, das Leben eines Sportlers kippt damit gleich in eine ganz andere Richtung. Es ist sehr hart, wenn ein Athlet seine grosse Leidenschaft aufgeben muss. Ich weiss nicht, ob sich Volk und Medien bewusst sind, wie schmal dieser Grat bei einer Abfahrt ist, wenn sie über mögliche Medaillen reden. (Tages-Anzeiger)