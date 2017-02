Der Gipfelstürmer

Hauchdünn, das passt zu diesem Tag. Diesem goldenen für Luca Aerni. Hauchdünn nur hatte er sich überhaupt qualifiziert fürs Rennen, hauchdünn hatte er die Top 30 des zweiten Laufs erreicht, des Slaloms, in dem er schliesslich so sehr zauberte.

Und dann gewann er, natürlich, hauchdünn. Eine Hundertstelsekunde lag er am Ende vor Marcel Hirscher, dem Superstar der Szene. Er, verglichen mit dem Österreicher ein Nobody, ist neuer Kombinationsweltmeister. Und so fragte sich nach dem Sensationssieg selbst mancher Fan der Schweizer Skifahrer: Wer ist eigentlich Luca Aerni?

Luca Aerni ???????? vs ???????? Marcel Hirscher

Il debuttante svizzero "supera" il campione austriaco nel finale Combinata ????????#StMoritz2017 #EurosportSCI pic.twitter.com/mITUj7ElLO — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 13. Februar 2017

Geboren wurde er im März 1993 in Grosshöchstetten, 700 Meter über Meer gelegen, er ist ein Flachländer. Ski fahren hat er im Wallis gelernt, in Crans-Montana, jenem Ort in den Walliser Alpen, der wie kein zweiter für grosse Schweizer Ski-Erfolge steht. Dorthin ist die Familie Aerni gezügelt, weil der Vater Bergführer ist. Die Passion von Sohn Luca ist jedoch zunächst Fussball und Gianluigi Buffon das Vorbild, als Goalie spielt auch er selbst.

Trotzdem tritt er einem Skiclub im Wallis bei, bestreitet erste Rennen und scheidet doch meistens aus – weil er am Mittwochnachmittag lieber Fussball spielt als auf den Ski trainiert. Erst mit 14 oder 15 Jahren legte er sich endgültig aufs Skifahren fest. Er wechselte ans Skigymnasium von Brig und schloss daneben die Lehre als Detailhandelsfachmann in einem Sportgeschäft ab. Und spätestens jetzt merkt er, dass er mit 1,77 Metern Körpergrösse zu klein geraten ist für Fussball.

Geblieben ist über all die Jahre eine weitere Passion, jene, die vererbt wurde: das Klettern. Einmal, sagte er kürzlich der NZZ, möchte er zusammen mit seinem Vater gerne aufs Matterhorn.

Nun hat er schon jetzt und völlig überraschend einen Gipfel erklommen. Fast aus dem Nichts. Dabei hatte er schon immer als talentiert gegolten; solch schnelle Schwünge wie er zeigen im Weltcup nur die wenigsten. Er ist sogar mit Marcel Hirscher zu vergleichen, findet zumindest Bernhard Russi. Der SRF-Experte kommentierte seine Fahrt so: «Er und Hirscher sind extrem ähnlich im Stil.»

Nicht alle verstanden die Selektion

Was jedoch lange fehlte (und vielleicht noch immer fehlt, das Gegenteil wird vielleicht erst der Slalom am Sonntag beweisen): die Konstanz. Schon bei Schülerrennen. Auch nach seinem Einstieg in den Weltcup 2012 fiel Aerni öfters aus und verpasste dann den zweiten Lauf. Allein in vier der letzten sechs Slaloms in dieser Saison erreichte er das Ziel nicht. Zwischenzeitlich ging er Mitte Januar gar er für zwei Riesenslaloms eine Stufe zurück in den Europacup, um die Stabilität zurückzuerlangen.

Was jedoch im 23-jährigen Berner steckt, das zeigte sich Ende 2016 in Madonna di Campiglio: Aerni wäre wohl Dritter geworden, wäre er nicht am drittletzten Tor gescheitert. In der Folge fiel er der Reihe nach auch in Adelboden, Wengen und Kitzbühel aus, ehe er bei der WM-Hauptprobe in Schladming immerhin 23. wurde.

Trotzdem entschieden seine Trainer im Vorfeld des Rennens von heute: Aerni startet in der WM-Kombination. Er – und nicht Nils Mani oder Niels Hintermann, vor einem Monat Sensationssieger in der Kombination von Wengen. Der Entscheid von Cheftrainer Tom Stauffer stiess nicht überall auf Verständnis – und erwies sich doch als der richtige. Der goldrichtige sogar.