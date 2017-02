«Diese Mentalität beeindruckt mich tief»

Als der 18-fache Major-Champion Roger Federer am Samstag beim Fondue sass, kam ihm die Idee: Warum nicht nach St. Moritz und an einem Tag gleich beide WM-Abfahrten anschauen?

So kam Federer in den Genuss eines ganz besonderen Schweizer Ski-Moments. Wie Peter Müller 1987 in Crans-Montana holte Beat Feuz in St. Moritz Gold vor seinem Heimpublikum. Unglaublich sei die Leistung des Berner Oberländers gewesen, sagte der Tennisstar, der bekannte, das erste Mal live bei einem Skirennen dabei gewesen zu sein.

Was es bedeute mit solchen Tempi derart steile Hänge zu bewältigen, könne er nur schwer abschätzen, so Federer, der das Rennen mit seiner Frau Mirka und Lindsey Vonn in der VIP-Box verfolgte. «Die Mentalität der Fahrer beeindruckt mich aber tief. Es ist enorm, welches Risiko sie auf sich nehmen und wie sie damit umgehen.»

Federer liess es sich auch nicht nehmen, Feuz persönlich zu gratulieren, wie das Bild unten zeigt.

.@rogerfederer lässt es sich nicht nehmen, Weltmeister @BeatFeuz, Erik Guay und Max Franz persönlich zu gratulieren. #srfski pic.twitter.com/4wqQuDfzqK — SRF Sport (@srfsport) 12. Februar 2017

(ak)