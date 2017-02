Gisin: «Es war vor allem ein Gequietsche»

Es sind emotionale Bilder. Weltmeisterin Wendy Holdener wird von ihrer Familie innig umarmt, Dominique Gisin, die Schwester von der frisch gekürten Silbermedaillengewinnerin Michelle, ist im SRF-Interview den Tränen nahe. Die Schweiz feiert bei der alpinen Kombination einen Heim-Doppelsieg.

«Wettkampfglück war auf unserer Seite»

Noch immer sichtlich aufgewühlt erschien Holdener zur Medienkonferenz – begleitet von Applaus: «Unbeschreiblich, dass es heute geklappt hat.» Nach der Abfahrt wusste sie, dass jetzt einiges möglich ist: «Die Abfahrt war sicher der Schlüssel, da bin ich besser gefahren als im Slalom.» Auch weil der Slalom nicht wunschgemäss glückte, war sie sich nicht sicher, ob es ganz nach vorne reichen sollte. Und auch nach Goggias Ausfall brauchte Holdener einen Moment, bis sie endgültig realisierte, was sie erreicht hatte: «Das war, als ich meine völlig euphorisierte Familie sah.»

Immer wieder kämpfte die 23-Jährige mit den Tränen. «Den Moment mit Michelle zu teilen, ist etwas ganz Besonderes», sagte sie – die beiden sind zusammen aufgewachsen und gute Freundinnen. Gemeinsam bangten sie den letzten Athletinnen entgegen, die zum Slalom antraten: «Zum Glück waren die letzten beiden Fahrerinnen Speed-Spezialistinnen, das war unser Vorteil. Und die Nervosität war erträglich, schliesslich sind sie nicht so weit gekommen. Heute war das Wettkampfglück auf unserer Seite.»

Wenige Stunden zuvor war Holdener aber noch «recht durch den Wind». Das war, als die Nachricht kam, dass sich Lara Gut möglicherweise schwer verletzt hatte. Sie war ohnehin schon nervös: «Danach habe ich versucht, an etwas anderes zu denken, und musste etwas herunterkommen. Ich bin aber froh, ist es so gut ausgegangen.»

Auch Gisin musste aufpassen, dass sie nicht den Fokus verliert. Sie sah während ihres Probelaufs jemanden am Boden liegen: «Ich dachte mir, dass es Lara ist, nachdem ich ihren Vater gesehen hatte. Das war sehr traurig.» Zur Diagnose Kreuzbandriss sagte sie: «Es tut mir wahnsinnig Leid für Lara. Ich wünsche ihr eine super Reha und dass sie bald wieder zurück ist.» Nach Eintreffen im Ziel habe sich Gisin sofort nach Guts Gesundheitszustand erkundigt.

Schnell hellte sich Gisins Laune aber wieder auf, obschon sie ziemlich durchgefroren wirkte: «Ich rede sehr gerne und viel, deshalb friere ich dann halt etwas, wenn ich so lange Interviews gebe.» Insbesondere an diesem Tag sei das aber nur halb so schlimm: «Es ist ein Traum, absolut perfekt.» Wie vor rund 13 Jahren, als sie Wendy Holdener bei einem Migros-Grand-Prix erstmals gesehen hatte, teilte sie mit ihrer mittlerweile sehr guten Freundin das Podest: «Wir kennen einander so gut – wunderschön, auch diesen Moment teilen zu können.»

Wie Holdener war auch Gisin mit beiden Läufen nicht restlos zufrieden. Allerdings war sie froh, dass sie vorüber waren: «Ich war den ganzen Tag sehr nervös, bei mir schlägt das dann immer auf den Bauch. Dieses Durcheinander ist nicht so ein tolles Gefühl.» Schön war jedoch der Moment, mit ihrer Familie feiern zu können. «Bei uns in der Familie sind alle emotional, deshalb war es vor allem ein Gequietsche», erzählte sie lachend und schob nach: «Alle waren da, auch mein Bruder. Es war einfach perfekt.» (fas)