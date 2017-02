«Ich drücke Lara Gut die Daumen»

Mit einem breiten Lächeln betrat Doris Leuthard den Konferenzraum des Hotel Kulm. Sie schien gut gelaunt zu sein, die Bundespräsidentin, und erklärte selber auch gleich weshalb: «Wir in der Regierung sind alle sehr stolz, dass die Schweiz bereits zum neunten Mal Ski-Weltmeisterschaften durchführen dürfen.»

Die CVP-Politikerin bedankte sich beim Wettergott für den vielen Schnee und insbesondere bei den Helfern: «Schneewurf bedeutet für die vielen Freiwilligen ja immer viel Arbeit. Die Pisten sollen in Top-Zustand sein und das ist immer wichtig für faire Rennen.» Das OK von St. Moritz habe eine hervorragende Arbeit geleistet.

Deshalb stehe «schönen Bildern, die in die Welt hinaus getragen werden», nichts im Wege. Für Leuthard von grosser Bedeutung, weil der Skisport bei den Jungen eine absteigende Tendenz zeige: «Es sind Weltmeisterschaften, wo wir wirkliche Medaillenchancen haben und das dem Nachwuchs Ansporn geben kann. Und auch für den Tourismus ist die WM enorm wichtig.»

Hinsichtlich der drei Medaillen von Vail 2015 sagte Leuthard: «Hoffen wir, dass es auch in diesem Jahr in einer Speed-Disziplin eine Goldmedaille gibt.» Dabei hatte sie durchaus im Hinterkopf, welchen Wettbewerb sie genau meint.

«Als ich das letzte Mal Präsidentin war, und deshalb bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver beiwohnte, gewann Simon Ammann die Goldmedaille», so Leuthard lachend. Morgen schaut sich die 53-Jährige den Super-G der Frauen live an: «Deshalb drücke ich Lara Gut die Daumen und werde sicher etwas nervös sein.» Für die Schweizer Medaillenhoffnung je nach Sichtweise ein gutes Omen oder noch etwas mehr Druck. (fas)