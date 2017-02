Luca Aerni gewinnt die alpine Kombination in St. Moritz. Vom 30. Platz aus raste er an die Spitze und machte dabei über 2,61 Sekunden Rückstand wett. Sichtlich durcheinander wirkte er beim Interview: «Ich habe zwar noch nicht feuchte Augen, aber es fühlt sich einfach unbeschreiblich an.» Dem Berner fehlen die Worte, seine Antworten fallen sehr kurz aus. «So nervös war ich in der Leaderbox und auch am Start bisher nie, ich schlottere jetzt noch.»

Je länger das Rennen lief, desto mehr sei der Traum wahr geworden, sagte er. Und das, obwohl der 23-Jährige sich kurz verrechnet hatte: «Als der viertletzte Fahrer ins Ziel kam, habe ich schon meinen Medaillengewinn gefeiert. Aber eigentlich standen ja noch drei Fahrer oben.» Zum Glück blieb das folgenlos. Und die Schweiz kann bereits die dritte Goldmedaille der Heim-WM feiern.

Oooooooooo Luca und Mauro!!!!

Grosses Kino!!!! Herzliche Gratulation! — Dominique Gisin (@dominiquegisin) 13. Februar 2017

Nicht zu vergessen bleibt Mauro Caviezel. Der 28-Jährige preschte vom 14. Rang auf den Bronzeplatz. Am Ende verlor er nur 6 Hundertstel auf Aerni. Dem Rückstand trauert er aber nicht nach: «Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Es ist bombastisch für das Team und für die Leute hier.» Lange habe er auch nicht an die Sensation geglaubt, «doch je länger das Rennen ging, desto mehr dachte ich mir ‹Woaaah, es könnte aufgehen!›». Am Ende ist es aufgegangen.

