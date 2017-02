Stuhecs Kampfansage an Gut

Als Achte war Lara Gut im zweiten Training zur WM-Abfahrt der Frauen für einmal nur die viertbeste Schweizerin. Es ging allerdings auch noch nicht darum, eine besonders schnelle Zeit herauszufahren, sondern darum, möglichst detaillierte Eindrücke von der Piste in St. Moritz zu gewinnen. Guts Fazit nach der rund eineinhalbminütigen Fahrt: «Es läuft nicht schlecht, die Piste ist noch viel glätter als gestern und aggressiver. Man muss konsequent fahren.»

Nach dem Anfahrtstraining standen für die Tessinerin noch ein paar Slalomläufe auf dem Programm – als Vorbereitung auf die Kombination vom Samstag, die ihrerseits auch ein Testlauf für die Spezialabfahrt am Sonntag ist. Die Wettanbieter sehen Gut in der Königsdisziplin als Favoritin, vor Lindsey Vonn und Ilka Stuhec, der Trainingsschnellsten.

Als der Reporter des Schweizer Fernsehens Stuhec wegen ihrer klaren Bestzeit die Favoritenrolle zuschob, nahm die Slowenin diese sehr selbstbewusst an. «Ich fühle mich sehr gut und glaube, dass man das auch sieht. Am Limit bin ich noch nicht gefahren, bei einigen Stellen geht es noch schneller», so ihr Kommentar.

Stuhec düpierte Gut übrigens schon einmal in einer WM-Abfahrt: 2008 schnappte sie der favorisierten Schweizerin in Formigal im Rennen der Juniorinnen die Goldmedaille weg. Eine Geschichte, die sich hoffentlich nicht wiederholt.

St. Moritz. Weltmeisterschaft. Zweites Training für die WM-Abfahrt vom Sonntag: 1. Ilka Stuhec (SLO) 1:33,37. 2. Fabienne Suter (SUI) 0,53 zurück. 3. Christina Scheyer (SUI) 0,80. 4. Lindsey Vonn (USA) 0,82. 5. Jasmine Flury (SUI) und Ramona Siebenhofer (AUT) 1,01. 7. Sofia Goggia (ITA) 1,15. 8. Lara Gut (SUI) 1,23. 9. Stephanie Venier (AUT) 1,36. 10. Michelle Gisin (SUI) 1,37. 11. Viktoria Rebensburg (GER) 1,57. 12. Tina Weirather (LIE) 1,64. Ferner: 18. Corinne Suter (SUI) 2,11. 23. Anna Veith (AUT) 2,37. 26. Denise Feierabend (SUI) 2,59. 28. Nicole Schmidhofer (AUT) 2,68. 32. Wendy Holdener (SUI) 2,82. (ak)