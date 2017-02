Von klein an ganz gross

Für Wendy Holdener und Michelle Gisin ging bei der alpinen Kombination in St. Moritz ein Traum in Erfüllung. Beide gewannen eine Medaille für die Schweiz, eine goldene und eine silberne. Beide posierten für das Siegerfoto. Die Vergangenheit zeigt, dass sich die Schweizerinnen ein solches Podest bereits seit Jugendzeiten gewohnt sind.

Während 2003 in St. Moritz die weltbesten Skifahrerinnen um WM-Medaillen kämpften, nahmen die 10-jährige Holdener und die gleichaltrige Gisin gerade am Grand Prix Migros in Les Crosets teil. Damals sah das Podest noch anders aus: Michelle Gisin stand zuoberst, Wendy Holdener wurde Dritte. Das Siegerlächeln wiederum haben beide aber kaum verlernt.

So sahen Gisin und Holdener 2003 bei der Siegerehrung aus.

14 Jahre später und immer noch auf dem Podest: Diesmal steht Wendy Holdener zuoberst. (nry)