Vorschau: Was heute für Feuz und Janka spricht

Zahlen sind ehrlich. Zahlen lügen nie. Aber Zahlen erzählen trotzdem nicht immer die ganze Wahrheit. Ginge es nur nach den Zahlen, wären Beat Feuz und Carlo Janka vielleicht Aussenseiter für den WM-Super-G, mehr nicht. Klar, Feuz war zuletzt Dritter in Kitzbühel. Aber ­jenen Super-G kann man als Formtest nicht so richtig zählen, aufgrund des speziellen Terrains der Streif ist der ­dortige Super-G mehr Abfahrt als manch andere klassische Abfahrt. Ansonsten sammelte Feuz in diesem Winter Top-15-Resultate in Serie. Fuhr solide, aber nie aufregend. Bei Janka ist es nicht anders. Anfang Dezember fehlte ein Wimpernschlag zum Podestplatz. In den Super-G-Rennen danach schied er so oft aus, wie er ins Ziel kam, je zweimal.

Fühlt sich wohl auf der Piste in St. Moritz: Beat Feuz beim Abfahrtstraining. (Keystone)

Aber Zahlen, oder präziser Klassierungen, erzählen längst nicht immer die ganze Geschichte. Unzählige Faktoren tragen zu einem Spitzenresultat bei, ebenso viele können herbeigezogen werden, weshalb in diesem Heim-WM-Fall die beiden Schweizer eben doch mehr sind als Aussenseiter.

Da wäre einmal ihr unbestrittenes skifahrerisches Können. «Du musst hier technisch sehr gut Ski fahren», sagt Sepp Brunner, ihr Gruppentrainer, und wird analytisch. «Nicht zu viel Belastung am Schwunganfang, sonst frisst sich der Ski gleich rein. Dafür brauchst du eine gute Körperposition und viel Gefühl. Vom­ ­Gefühl her ist der Beat einer der Besten. Und auch der Carlo.» Insgesamt sieht Brunner für diesen Vorteile. «Der Carlo ist im Super-G immer noch die teaminterne Nummer 1, mit ihm rechne ich schon. Aber Beat hat mit seinem dritten Platz in Kitzbühel gezeigt, was möglich ist, wenn er etwas wirklich will.»

Das war schon vor einem Jahr so, ­womit wir zum zweiten Faktor kommen, der für die beiden Schweizer spricht: der Hang. Feuz gewann am Weltcup-­Final im vergangenen März Super-G und Abfahrt. Weil er es versteht, mit den Wellen zu spielen, die den Corviglia-Hang prägen. Gerade im Super-G ist der Renninstinkt wichtig, mehrere Tore fährt der Fahrer blind an, er setzt zur Kurve an, bevor er das Tor hinter der Kuppe sieht. Dafür ist eine präzise ­Besichtigung nötig. «Letztes Jahr musste man über gewisse Wellen andriften, durfte nicht auf Zug fahren. Jene, die es probierten, kamen jedenfalls nicht ins Ziel», sagt Feuz.

Direkter Lauf im Schweizer Sinn

Neben den Wellen ist es die ausser­gewöhnliche Schneebeschaffenheit, die den WM-Hang auszeichnen. Cheftrainer Thomas Stauffer spricht von «Beaver Creek»-Schnee. In der nordamerikanischen Skistation ist die Unterlage jeweils auch sehr trocken, was den Schnee ­aggressiv macht, den Fahrern wenig Marge gibt. Das liegt Janka: Dem glückten in Beaver Creek einst einmal drei Siege in drei Tagen.

Apropos Sieg: Den letzten feierte Janka vor 30 Rennen. Es war die Olympiahauptprobe in Pyoengchang – im Super-G. «Vom Schnee und vom Gelände her kann man den Hang hier durchaus mit Südkorea vergleichen. Und dort fuhr Carlo souverän», sagt Stauffer.

Es ist nicht der einzige Grund, weshalb der Obersaxer mit einem gewissen Optimismus antreten dürfte. Der andere ist der Kurssetzer, womit wir beim letzten Faktor sind. Damals in Pyoengchang wie nun auch in St. Moritz war der Trainer der Italiener ausgelost worden, ­Alberto Ghidoni.

Er steht im Ruf, sehr direkte Kurse auszustecken, die näher an einer Abfahrt als einem Riesenslalom sind. Was ganz nach dem Gusto der beiden Schweizer ist. Ghidoni steckte jüngst auch in Kitzbühel, als Feuz aufs Podest fuhr. «Es wird interessant, wie er die Passagen über die Wellen setzen wird», sagt Feuz. «Denn irgendwo muss er das Tempo etwas bremsen.» Auch Janka sieht diese als Schlüssel zum Erfolg: «Die Wellen müssen passen, das ist das A und O.»

Bleibt die Frage, wer von den beiden Vorteile hat. Verständlicherweise mag sich der Cheftrainer nicht für einen Fahrer entscheiden. Stauffer sagt: «Wenn es ein Schleicherkurs ist, ist das zu Beats Vorteil. Er ist gut darin, Tempo mitzunehmen. Für Carlo spricht, wenn man mit Tempo kommt und dann grosse ­Kurven fahren muss.»

Brunner will derweil noch einen dritten Fahrer erwähnt haben, Mauro Caviezel: «Der Mauro kann schnell sein, im Training ist er regelmässig ganz vorne. Und sein Erwartungsdruck ist nicht allzu hoch.»

