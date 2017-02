Die Frechheit führt ins Glück

Auf Salastrains dröhnt die ­österreichische Nationalhymne aus den Lautsprechern. Nicole Schmidhofer, welche noch kein Weltcuprennen gewonnen hat, aber soeben Weltmeisterin geworden ist, wird während der letzten Klänge von ihren Emotionen übermannt. Worauf Lara Gut, die geschlagene Favoritin, der Rivalin die Tränen aus den Augen wischt. Die Szene des Tages ist rührend – vor ­allem für jene, die wissen, wie viel Gut der Goldmedaillengewinn bedeutet hätte. Anna Veith, ehemals Fenninger, spricht derweil über ihr Malheur, sagt, «ich bin froh, dass nichts Schlimmes passiert ist». Die entthronte Titelverteidigerin, nach einer komplexen Knieverletzung eben erst ins Renngeschehen zurückgekehrt, lag auf Medaillenkurs, als ihr ein Verschneider unterlief, den sie wegen mangelnder Kraft im genesenen Knie nicht zu korrigieren vermochte. Ihre Nachfolgerin bezeichnet sie als «Typ Mensch, der immer sagt, was er denkt. Das schätze ich sehr.» Hans Pum, der Sportdirektor des österreichischen Verbandes, wirkt erleichtert bis euphorisiert, sagt, «unsere Kleinste ist heute die Grösste». Schmidhofer – sie misst 1,58 Meter – sei «eine Freche, nie um einen Spruch verlegen – und genau so ist sie heute gefahren».

Die «Frechheit» führte nicht zuletzt ins Glück, weil der Super-G auf der Engiadina in technischer Hinsicht nicht sonderlich anspruchsvoll war. Schwierig sei einzig gewesen, die Skier laufen zu lassen, resümiert Joana Hählen. Die fast immer gut gelaunte Berner Oberländerin belegte bei ihrer WM-Premiere Platz 13, was ihr Leistungsvermögen spiegelt. Lindsey Vonn versucht zumindest, den Eindruck zu erwecken, trotz ihres Ausscheidens im Mittelteil gut gelaunt zu sein. «Super-G ist alles oder nichts – bei mir heute nichts», sagt die Amerikanerin.

Fast alles aufgegangen ist an diesem Tag bei Tina Weirather. Die Liechtensteinerin raste mit gebrochenem Mittelhandknochen auf Platz 2, realisierte ihren ersten bedeutenden Medaillengewinn. «Ich brauchte ein bisschen Geduld, aber nun bin ich happy», sagt die 27-Jährige, ehe sie wie so oft auf den Vergleich mit ihren Eltern ­angesprochen wird. «Mama ist auch hier noch besser als ich», erwidert sie lachend. Hanni Wenzel, welche mit dem ehemaligen Abfahrtsweltmeister Harti Weirather verheiratet ist, gewann an der WM 1974 in St. Moritz Gold im Slalom.

Gold im Super-G bleibt Nicole Schmidhofer vorbehalten, die sich anderthalb Stunden nach der Entscheidung schwertut, ihre Gefühle in Worte zu fassen. «Ich bin eigentlich nicht auf den Mund gefallen, aber das muss ich zuerst einmal sacken lassen», hält die 27-Jährige fest. Vor 13 Monaten erlitt sie in Cortina d’Ampezzo einen ­Totalschaden im rechten Knie, acht Monate lang stand sie daraufhin nicht auf Skiern. «Gold schien für mich unerreichbar, Lara war so stark.» Stark ist Gut immer noch – auch abseits der Piste, wie sich im Zielraum ­offenbarte. (Berner Zeitung)