Josi wird als Topverdiener abgelöst

Mark Streit ist der Pionier. Auf 13 Saisons in der NHL schafft es kein anderer Schweizer Eishockeyspieler. Der 39-jährige Verteidiger unterschrieb am Dienstag einen Einjahres-vertrag bei den Montreal Canadiens und verlängerte damit sein Nordamerika-Abenteuer. Jenes in der NHL begann 2006 ebenfalls in Montreal.

Streit hat in der NHL bislang rund 43,3 Millionen US-Dollar verdient, im besten Fall kommt 2017/18 noch eine weitere Million dazu. Er ist in der Schweiz damit nicht nur im Eishockey die Nummer 1 – keiner der weiteren 14 Landsleute, die in der Saison 2016/17 zu Einsätzen in der NHL kamen, können ihm das Wasser reichen. Doch auch die sechs weiteren Schweizer Teamsportler, die in Nordamerika in einer der grossen Profiligen spielen, kommen vorerst nicht einmal in die Nähe von Streit.

Was das aktuelle Jahressalär angeht, ist unter allen Nordamerika-Schweizern hingegen ein anderer die Nummer 1: Roman Josi. Dies und wer dem Verteidiger der Nashville Predators bald schon den Spitzenplatz abjagen wird, zeigt die obige Bildstrecke mit den 15 NHL-, 4 MLS- und 2 NBA-Schweizern. (kk)