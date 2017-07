Angeschlagener Murray zeigt Grösse

Seit 14 Uhr spielt Titelverteidiger Andy Murray auf dem Centre Court. Er tritt gegen den Kasachen Alexander Bublik an. Die Weltnummer 1 war vergangene Woche wegen Hüftbeschwerden angeschlagen – Murray sagt jedoch von sich, er sei wieder Fit.

Stan Wawrinka wird später ebenfalls auf dem Centre Court dem Russen Daniil Medvedev gegenüberstehen. Rafael Nadal tritt auf dem Court One gegen den Australier John Millman an. Venus Williams (Platz 10) trifft auf Publikumsliebling Johanna Konta.

Kyrgios muss verletzt aufgeben

Der Australier Nick Kyrgios gab am Montag in der ersten Runde von Wimbledon gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert auf (6-3, 6-4 ). Hüftschmerzen haben ihn dazu gezwungen.

Stan Wawrinka startet am Montag auf dem Centre Court von Wimbledon ins dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Die Partie des als Nummer 5 gesetzten Romands gegen den Russen Daniil Medwedew (ATP 52) ist als dritte Begegnung des Tages angesetzt. Eröffnet wird das Turnier von Titelverteidiger und Lokalmatador Andy Murray, der auf den Kasachen Alexander Bublik trifft.

Federer spielt am Dienstag

Ebenfalls bereits am Montag wird Henri Laaksonen (ATP 101) ins Geschehen eingreifen. Der 25-jährige Schaffhauser trifft auf dem Court 7 auf den tschechischen Qualifikanten Lukas Rosol (ATP 213), der vor fünf Jahren in der 2. Runde Rafael Nadal bezwang. Roger Federer, Timea Bacsinszky und Viktorija Golubic absolvieren ihre ersten Partien in Wimbledon am Dienstag. (oli/afp)