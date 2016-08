Bencic übersteht erste Runde in New York

Die Ostschweizerin bezwingt die einheimische Samantha Crawford in der Hitze von Flushing Meadows nach hartem Kampf 6:7, 6:3, 6:4.

Bencic zeigte nicht ihr bestes Tennis und kassierte zahlreiche Breaks. So brachte die 19-Jährige, aktuell die Nummer 26 im Ranking, im ersten Durchgang einen Vorsprung nicht über die Runden. Im Entscheidungssatz ging das Zittern weiter. Bencic geriet gegen die Nummer 101 der Welt 0:2 in Rückstand. Mit zwei Breaks in Serie schien die Schweizerin die Wende eingeleitet zu haben. Doch die Amerikanerin glich postwendend aus. Erst der Servicedurchbruch zum 5:3 war spielentscheidend. Den dritten Matchball bei eigenem Aufschlag konnte Bencic schliesslich verwerten.

Nächste Gegnerin

Bencic gewann somit erstmals seit der Erstrundenpartie in Wimbledon und nach überstandener Verletzung am Handgelenk wieder einen Ernstkampf. In der 2. Runde wird die Viertelfinalistin des Jahres 2014 auf die Siegerin der Partie zwischen Andrea Petkovic (GER) und Kristina Kucova (SVK) treffen. (nos/sda)

(nos/sda)