Beschimpft, beleidigt, bedroht – was Timea Bacsinszky durchsteht

Vor zwölf Monaten wühlten Recherchen von BBC und Buzzfeed die Tenniswelt auf. Sie legten nahe, dass Absprachen unter Spielern und teilweise Funktionären zwecks Wettmanipulation den Sport massiv untergraben. Nun drängt ein anderer Aspekt des Wettfiebers in den Fokus: Cyberbullying gegen Spielerinnen und Spieler. Diese werden über soziale Medien zunehmend aufs Schlimmste beleidigt und auch regelmässig mit Morddrohungen eingedeckt.

«Die Situation ist dramatisch», bestätigte Timea Bacsinszky nach dem Vorstoss in die 3. Runde in Melbourne, wo sie auch schon wieder nicht druckreife Hasskommentare erhalten hat. Mitteilungen wie «Ich hoffe, du stirbst an Krebs» oder «Schlampe» seien an der Tagesordnung, auch nach Siegen. «Auch Belinda Bencic wird immer wieder belästigt, die Arme.»

Eine Flut von Hassnachrichten

Absender sind in der Regel frustrierte Gambler, die Geld verzockt haben und ihren Zorn abreagieren wollen. Besonders in Wuhan, wo sie 2016 fast ohnmächtig geworden sei und aufgeben musste, habe sie eine Flut von Hassnachrichten erhalten, sagt Bacsinszky. Und sogar Leute in ihrem Umfeld würden ­öfter bedroht und beleidigt.

Die Amerikanerin Madison Keys versucht, aktiv gegen diese Entwicklung vorzugehen. «Die Leute wissen gar nicht, dass wir nach den Matches Todesdrohungen erhalten», sagte sie zu CNN. Sie steht mit einer Organisation in Kontakt, die sich für die Rechte der Frauen einsetzt. Wie Bacsinszky sieht auch Keys kaum eine Möglichkeit, sich zu wehren. Die Lausannerin hat inzwischen das Lesen ihrer sozialen Nachrichten delegiert, teilweise an ihren Freund, bekommt aber dennoch vieles mit.

Frauen trifft es härter

Natürlich könnten sich Betroffene einfach aus den Netzwerken zurückziehen. Dies ist aber für viele keine Option, da gemäss Bacsinszky die Anzahl der Follower auf Instagram, Twitter oder Facebook auch über Marktwert, Sponsorenverträge und Spielansetzungen entscheidet. Begonnen habe das Cyberbullying erst, seit auf jede Tennispartie (und längst auch Aspekte innerhalb der Matches) gewettet werden könne, sagt sie.

Und betroffen sind praktisch alle. «Ich hoffe, du stirbst langsam und schmerzvoll», musste auch die Amerikanerin Nicole Gibbs auf Twitter lesen, nachdem sie in Moskau 2016 ein Startspiel verloren hatte. Die Frauen werden gemäss den CNN-Recherchen häufiger bedroht und müssen oft auch sexuelle Anspielungen oder üble Bemerkungen zu ihrem Äusseren hinnehmen.

Ein Mausklick von den Übeltätern entfernt

Aber auch die Männer haben vieles zu schlucken. Der Australier Sam Groth erklärte, dass selbst seine Familie und Freundin Morddrohungen erhielten. Und der Südafrikaner Kevin Anderson berichtete von einem «Sturm von Beleidigungen und Drohungen», der über ihn hinweggefegt sei, als er in Wimbledon nach einer 2:0-Satzführung verloren hatte – gegen Denis Istomin, der in Melbourne gestern Novak Djokovic schlug.

Schon früher mussten Sportprofis gelegentlich unerwünschte Kontakte mit der Öffentlichkeit gewärtigen. Auch Martina Hingis wurde einst Opfer eines Stalkers, Monica Seles sogar von einem Zuschauer während einer Partie in Hamburg mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Im Zeitalter des Internets und der sozialen Medien ist die Zahl verbaler Belästigungen aber explodiert. Sind doch die Sportler meist nur einen Mausklick entfernt von potenziellen Übeltätern, die erst noch aus dem Schutz der Anonymität operieren.

Von Resignation zu Rebellion

Die letztes Jahr aufgerüstete Kontroll­behörde Tennis Integrity Unit (TIU), die sich mit den dunklen Seiten ihres Sports befasst, bezeichnet Cyberbullying als zunehmend grösseres Problem. Morddrohungen würden jeweils den Behörden gemeldet, erklärte ein Sprecher. Die WTA, die den Frauencircuit steuert, ­offeriert Unterstützung und Beratung.

Dabei unterscheiden sich die Reaktionen der Betroffenen stark. Während solche Attacken schon zu Rücktritten führten – etwa dem der Kanadierin Rebecca Marino –, reagiert deren Landsfrau ­Eugenie Bouchard gelassener. «Jeder hat seine Hasser», erklärte sie. «Aber ich versuche, dies als Motivation zu sehen. Nach dem Motto: Denen zeige ich es.»

Tennis ist bei Wettern zur populärsten Sportart hinter dem Fussball aufgestiegen. Ein Milliardenbusiness, von dem der Sport teilweise auch selber profitiert. Inzwischen scheint zumindest die Erkenntnis gereift, dass es kein gutes Licht auf die Profitour wirft, wenn mit Wettanbietern Sponsorverträge eingegangen werden. Das Wettunternehmen William Hill beispielsweise hat im Gegensatz zu 2016 auf den Courts in ­Melbourne keine Werbeflächen mehr. (Tages-Anzeiger)