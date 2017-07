Best-of: Als Federer noch vom Wimbledon-Sieg träumte

Roger Federer will dieses Jahr den achten Wimbledon-Titel holen. Um auf Kurs zu bleiben muss er heute Abend in seinem Auftaktspiel gegen den Ukrainer Alexandr Dolgopolow eine bessere Leistung zeigen als Stan Wawrinka am Tag zuvor. Dieser scheiterte in der ersten Runde am 21-jährigen Russen Daniil Medwedew 4:6, 6:3, 4:6, 1:6. Für den Romand bleibt das Wimbledon-Tunier die grösste Herausforderung, Federer hingegen ist der Rasenspieler schlechthin, Wimbledon die grosse Liebe. Wir zeigen seine grössten Momente im Video.