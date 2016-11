Das Zauberstück der Seriensiegerin

«Sie hat es schon wieder getan.» Mit diesen Worten beginnt die Meldung des Frauentennisverbandes WTA die Krönung des spektakulärsten Schusses des Jahres auf der Tour. Zum vierten Mal in Serie gewinnt Agnieszka Radwanska die Auszeichnung, in diesem Jahr dank einem fantastischen Vorhand-Winner nach Smash von Gegnerin Monica Niculescu in Indian Wells. Statt einem Breakball für die Gegnerin sicherte sich die Polin dank diesem Punkt den Matchball.

Und weil so eine Seriensiegerin würdig geehrt werden muss, hat die WTA auf Facebook gleich noch eine Zusammenstellung aller «Schüsse des Jahres» von Radwanska zusammengeschnitten. Absolut sehenswert.

(fas)