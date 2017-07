«Das ist verrückt für die Schweiz»

Die Schweizerinnen liessen Sie am Frauenturnier im Stich. Letztes Jahr stellten sie drei Halbfinalistinnen und mit Golubic die Siegerin, nun ­scheiterte mit Schnyder die letzte im Achtelfinal. Frustriert Sie das?

Es stimmt, der Erfolg unseres Turniers hängt massgeblich von den Schweizerinnen ab. Und mit ihnen hatten wir kein Glück. Sie waren weniger stark als 2016, deshalb war es sportlich schwierig. Uns brachte auch Wimbledon kein Glück, verletzten sich doch dort mit Timea Bacsinszky und Sam Stosur zwei unserer wichtigsten Spielerinnen.

Ist das Frauenturnier wirklich eine Bereicherung – oder nur viel ­Aufwand mit wenig Ertrag?

Wir betrachten es als Start-up, in das wir jetzt zwei Jahre investiert haben und das seinen Platz finden muss. Wir gehören zu den International Series der WTA-Tour, also zur untersten Kategorie, und unser Turnier entspricht etwa dem, was weltweit auf dieser Stufe üblich ist. Was die Zuschauer betrifft, hatte es zwar nicht sehr viele, aber trotzdem mehr als letztes Jahr, als wir wegen des Regens bis Freitag keine Tickets verkauften. Wichtig und positiv ist für uns, dass wir finanziell viel besser abschneiden als 2016, fast den Break-even schaffen.

Die WTA-Tour diskutiert momentan eine Umstrukturierung. Was könnte das für Ihr Frauenturnier bedeuten?

Alles ist möglich. Momentan wird an ­jeder WTA-Sitzung, an denen ich ja auch teilnehme, intensiv diskutiert. In den kommenden Monaten dürfte es Entscheide geben. Es könnte sein, dass sich nichts ändert – oder dass sich sehr vieles ändert.

Kann es sein, dass das Turnier bald wieder verschwindet?

Wir werden es nicht verlieren, die ­Lizenz gehört ja uns. Aber wir könnten beispielsweise ein anderes Datum erhalten, was für uns schwierig wäre, weil wir hier eingeschränkt sind. Aber wir wollen ja weitermachen. Ich glaube an dieses Turnier.

Seit diesem Jahr gibt es in Biel ein zweites neues WTA-Turnier. Ist in der Schweiz überhaupt Platz für beide?

Nein, es hat nicht genug Platz. Aber nicht Biel ist das Problem. Denn heute gibt es fünf grosse Turniere in der Schweiz, mit den ATP-Anlässen in Genf, Basel und Gstaad. Wir sind ein Teil dieses Problems, weil wir auch ein neues Turnier ins Land holten. Ich will hier auch niemandem eine Schuld zuweisen. Aber fünf Turniere sind zu viel, mit ­Sicherheit, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist verrückt für die Schweiz.

Woran merken Sie das?

Überall. An den Zuschauerzahlen, den Sponsoren, der Hospitality. Da haben fast alle Probleme ausser vielleicht ­Basel. Aber auch dort erweist sich die Suche nach einem Titelsponsor als schwierig. Und jetzt kommt noch diese Geschichte mit dem Davis-Cup- und dem Fed-Cup-Final in Genf.

Die fänden von 2019 bis 2021 dort statt, sofern der internationale Verband im nächsten Jahr die Statuten­änderung gewährt. Das wäre dann der sechste Schweizer Event, und dazu wohl der grösste.

Da bin ich mir nicht sicher. Für mich ist fraglich, ob das zum Erfolg wird. Der Weltverband ITF ist davon überzeugt. Klar: Wenn Frankreich gegen irgendjemanden spielt, kann das ein super Anlass werden. Aber wenn ein kleines Land ohne Spitzenspieler dabei ist, kann das ein enormer Flop werden. Je nachdem, welche Länder beteiligt sind, wird es kaum ­Zuschauer geben. Turniere leben von den eigenen Spielern. Die Zuschauer ­begeistern sich nicht sonderlich für ­ausländische Spieler.

Die ITF rechnet damit, dass jede Finalnation mehrere Tausend ­Zuschauer nach Genf ­bringen wird.

Ich sage nicht, dass es sicher kein Erfolg wird. Aber fünf Turniere sind auf jeden Fall zu viel für die Schweiz, und nun wollen sie noch ein sechstes anhängen. Ich bin nicht überzeugt, dass das langfristig im Interesse des Schweizer Tennis ist. Mittelfristig wird es bestimmt nicht mehr fünf Turniere geben.

Welches wird denn am ehesten verschwinden?

Das kann ich nicht sagen. Ich sage auch nicht, dass wir überleben werden, aber ich glaube an unsere Turniere. Wir haben das Glück, ein Männerturnier zu haben, das es seit über 100 Jahren gibt. Doch die Schweiz hat keinen Markt für fünf Turniere. Das müssten die ATP und WTA auch merken.

Sie wagen keine Prognose?

Die Zukunft wird es zeigen. Die ATP-Turniere in Gstaad und Basel haben eine lange Geschichte und Tradition und sind in ihren Regionen verankert. Ich wäre überrascht, wenn sie nicht überleben sollten. In Genf hat Ion Tiriac die Rechte. Vorher war das Turnier in Düsseldorf. Wenn er sich irgendwann nicht mehr wohlfühlt in Genf, wird er weggehen, ­sobald sich eine gute Gelegenheit bietet.

Solange Wawrinka mitspielt und gewinnt, dürfte er in Genf bleiben.

Ja, genau. Aber auch dafür gibt es keine Garantie. Es gibt viele Gerüchte. Etwa, dass Biel verschwinden könnte, dass Genf weggehen könnte . . . In Biel gehören die Rechte ja Octagon und damit einer amerikanischen Agentur. Um unsere beiden Turniere mache ich mir jedenfalls keine grossen Sorgen.

Ihr Frauenturnier ist erst ein zartes Pflänzchen und sucht ebenfalls noch einen Hauptsponsor.

Ein solcher würde uns schon helfen. Aber wir können ohne Titelsponsor überleben, das ist unsere Stärke. Finanziell stehen wir gut da. Natürlich nur, weil wir die Infrastruktur des Männerturniers verwenden können. Sonst hätten wir das auch gar nicht gemacht. Und der Anlass ist sehr wertvoll für die ­Region und die Hotellerie. Ohne ihn wäre Gstaad in dieser Woche verlassen. Allein die Spielerinnen mit ihrem ­Anhang bringen viele Übernachtungen, ganz abgesehen von den Zuschauern.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Feld des Männerturniers?

Natürlich möchte ich immer ein noch besseres Feld. Aber es ist besser als 2016, und wenn man es mit anderen Turnieren der 250er-Kategorie vergleicht, haben wir ein gutes Feld. Wichtig ist, dass die bedeutendsten Spieler wie Goffin, Lopez oder die Schweizer nun auch weiterkommen. Laaksonen ist ja gross in Form.

Wie ist die Gstaader Situation mit Wawrinka? Gibt es noch einen ­Vertrag?

Wir haben miteinander gesprochen. Zweimal hatten wir ihn auf dem Plakat, zweimal kam er nicht. Ein drittes Mal konnten wir das nicht riskieren. Wenn Spieler nicht antreten wollen, kann man nichts machen. Dass Wawrinka 2016 mit den Olympischen Spielen in Rio – wo er dann auch fehlte – nicht kommen würde, war ja klar. Deshalb entscheiden wir nun mit Timea Bacsinszky von Jahr zu Jahr, ob Gstaad in ihr Programm passt oder nicht. (baz.ch/Newsnet)