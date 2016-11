Davis-Cup-Sieg versetzt Maradona in Ekstase

Am Sonntagnachmittag sah es nicht mehr danach aus, als könnte sich Argentinien erstmals den Davis-Cup-Titel sichern. Die Südamerikaner lagen in Zagreb 1:2 hinten, dazu führte Marin Cilic gegen Juan Martin Del Potro 2:0 in Sätzen. Doch der Turm von Tandil drehte die Partie noch, worauf Federico Delbonis (ATP 42) gegen den favorisierten Aufschlagriesen das entscheidende Match um «die hässlichste Salatschüssel der Welt» antreten musste.

Völlig überraschend gewann Delbonis in drei Sätzen, der Jubel bei den zahlreich mitgereisten argentinischen Fans kannte keine Grenzen mehr. Ebenfalls sichtlich entzückt: Fussballlegende Diego Armando Maradona. In seiner Loge schrie sich der Weltmeister von 1986 seine Freude von der Seele, konnte sich kaum mehr einkriegen.

Danach postete Maradona auf Facebook eine emotionale Nachricht, in der er den Tennishelden sein Erlebnis in Zagreb festhielt, aber auch den Kroaten dankte: «Sie haben sich sehr fair verhalten und ihre Niederlage sportlich akzeptiert.» Ausserdem nutzte Maradona auch die Gelegenheit, seine Hingabe für den nationalen Sport zu unterstreichen: «Egal ob Fussball, Basketball, Tennis, Rugby, Volleyball, Hockey, Handball oder Tennis, ich werde immer da sein, um Hellblau und Weiss zu unterstützen. Das bedeutet wahre Liebe zum Leibchen.» (fas)