Der achte Titel als Bestimmung

Es klingt paradox. Die Schweiz hat zwar viele grüne, saftige Wiesen. Aber nur zwei ­Rasenplätze, die in privater Hand sind. Einen am oberen Zürichsee, wo sich Roger Federer ab Ende Mai auf die Rasensaison vorzu­bereiten begann, den anderen in der Region Genf.



Trotzdem stellt das kleine Alpenland den besten ­Rasenspieler überhaupt. Federer musste 16 werden, um erstmals auf dem Grün zu spielen: im Sommer 1998 an einem ­Junioren-Einladungsturnier im Queen’s Club. ­Einige Wochen später ­gewann er das Juniorenturnier von Wimbledon – es war der Beginn einer Liebe, die nach 19 Jahren nichts an Intensität eingebüsst hat.



2003: Als Federer es allen zeigte

Schon bevor Federer erstmals einen Rasencourt betrat, ahnte er, dass dies sein Parkett werden könnte. Seine Heroen Boris Becker, ­Stefan Edberg und Pete Sampras brillierten in Wimbledon. «Und weil ich eine ähnliche Spielart hatte, mit der einhändigen Rückhand und dem Slice, sage ich mir: Du musst gut spielen auf Rasen.»



Das tat er dann auch. Und er liess sich auch nicht beirren, als er 1999 und 2000 gegen Jiri Novak und Jewgeni Kafelnikow die ersten zwei Partien im Haupttableau Wimbledons verlor. «Der Belag liegt mir», sagt er nach der Dreisatzniederlage gegen Kafelnikow. «Ich glaube, ich kann das ­Turnier einmal gewinnen.» Die Journalisten warfen sich erstaunte Blicke zu.



Keine Kompromisse – obschon es schmerzte



Der Rest ist Geschichte. Sieben ­Titel in Wimbledon, neun in ­Halle. Und mit 35 hat Federer noch ­lange nicht genug. Mit seiner Absage fürs French Open zeigte er klar, wo ­seine Prioritäten liegen. «Keine Kompromisse», betonte er gestern nochmals.



«Natürlich schmerzte es, erstmals einen Grand Slam auszulassen, obschon ich zu 100 Prozent fit gewesen wäre. Aber ich will mir nicht vorwerfen müssen, nicht alles unternommen zu haben, um mir die besten Chancen auf ­Rasen zu geben.»



Der achte Wimbledon-Sieg wäre für den Mann, der am 8. 8. 1981 geboren ist, mehr als nur ein ­weiterer grosser Titel. Es wäre so etwas wie Bestimmung. So exklusiv Rasentennis heute daherkommt, auf Rasen wurde das Ballspiel, das zuvor in geschlossenen Räumen praktiziert worden war, erst einer breiten Gesellschaftsschicht zugänglich.



Major Walter Clopton Wingfield brachte es an die freie Luft, indem er ab 1874 Tennissets mit einem Netz, Netzpfosten, Rackets und Bällen vertrieb. So konnte jeder auf einem Rasen zum Tenniscrack werden.



Federer, der Meister der Improvisation



Sandplätze, wie sie in der Schweiz in der Mehrzahl sind, ­entstanden erst später. Als die ­britischen Zwillingsbrüder Ernest und William Renshaw ab 1880 in Cannes Tennisstunden ­gaben und sich daran störten, dass die gleissende Sonne den Rasen ­verbrannte. So streuten sie die Krümel aus einer nahe gelegenen Töpferei auf den Rasen, um ihn zu schützen.



«Es ist auf Rasen schwierig, maschinell zu spielen.»SRF-Experte Heinz Günthard

Man könnte auch behaupten, ­Federer sei in die falsche Ära ­hineingeboren. Schliesslich fanden bis 1974 drei von vier Grand Slams auf Rasen statt, ehe das US Open und später auch das Australian Open (1988) auf Hartplatz wechselten. Für den ATP-Analysten Craig O’Shannessy, der in Aus­tralien auf Rasenplätzen aufwuchs, ist klar: «Federer ist der Prototyp des Rasenspielers. Mit seinen ­geschmeidigen Bewegungen, ­seinem Rückhandslice, der tief bleibt, seinem Angriffsspiel und dem Slice-Aufschlag nach aussen. So, wie er spielt, hilft der Rasen seinen Bällen.»



Für den SRF-Experten Heinz Günthardt, 1976 als Wimbledon-Juniorensieger Federers Vorgänger, gibt es noch einen anderen wichtigen Punkt: «Es ist auf Rasen schwierig, maschinell zu spielen. Denn der Absprung ist nicht ­immer perfekt, man muss sich anpassen. Die Unterlage lebt, verändert sich ständig. Und Federer ist ein ­Meister der Improvisation.»



Die flachen Sohlen haben die Sturzgefahr massiv erhöht



Als Günthardt noch spielte, ­waren auf Rasen noch Schuhe mit ­Noppen erlaubt. Doch weil diese den Rasen schneller ­abnützen, wurden sie später verboten. Mit den ­flachen Sohlen ist vor allem das Stoppen eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Immer wieder sieht man Stürze.



«Weil ich mich leichtfüssig ­bewege, ist es für mich kein grosser Unterschied ­zwischen Rasen und Hartplatz», sagt Federer. «Ich komme auf ­Rasen an ein paar Bälle nicht mehr heran. Aber bei anderen ist die ­Differenz viel grösser. Das ist ­natürlich ein Vorteil.»



«Alles, was man tut, muss man mit einem absoluten Willen tun.»Roger Federer

Obschon die Courts in Wimbledon langsamer sind als früher und der Ballabsprung etwas höher, werden die Mutigen hier immer noch belohnt. «Alles, was man tut, muss man mit einem absoluten Willen tun», sagt Federer. «Man muss sich immer wieder forcieren, Explosivität in ­jeden Punkt zu ­stecken.



Das ist auf Sand oder Hartplatz nicht nötig.» Im gestrigen intensiven Training arbeitete er denn auch an der Konsequenz. «Ich will mich nicht ­meinem Gegner ausliefern, sondern die Punkte selber forcieren», sagte er. «Ich muss schnell auf den ­Füssen sein und klar im Kopf.»



Kids ins Bett und die Highlights aus Melbourne schauen



In dieser Hinsicht sei es ­für Federer ein Segen, dass er die Sandsaison ausgelassen habe, glaubt O’Shannessy. «So liess er sich taktisch nicht verwirren.»

Für den Australier ist klar, was hier für den Maestro zum Erfolg führt: «Jeden Abend, wenn er die Kids ins Bett gebracht hat, ­sollte er sich die Aufzeichnungen seiner besten Punkte vom Australian Open anschauen. Und genau so muss er hier auch spielen. Er darf auf keinen Fall von dieser aggressiven Spielweise abweichen.»



Die Strahlkraft Federers trug zur Aufwertung der Rasensaison bei. Aber wie steht es mit ­Rasentennis in der Schweiz? Die Träume, aus Gstaad ein Rasenturnier zu machen, zerschlugen sich wegen der Witterungsbedingungen auf 1050 Metern.

Rasenplatz in Biel im Moment kein Thema



«Wegen des Morgentaus und der Abendfeuchtigkeit hätten wir zwei Stunden pro Tag verloren», sagt Swiss-Tennis-Präsident René Stammbach. «Es hätte zeitlich Probleme gegeben.»



Und wie wäre es, beim Leistungszentrum in Biel einen Rasenplatz zu betreiben? «Im Moment ist das kein Thema», sagt Stammbach. Der Unterhalt sei zu kostspielig. «Auf unserer Wunschliste steht ein Rasenplatz weit hinten.» Und auf der Federers? Er winkt ab. «Das wäre mir zu aufwendig. Und wenn es einmal richtig regnet, kannst du am nächsten Tag nicht spielen.»



Falls es ihn in ferner Zukunft, wenn er seine Karriere beendet hat, nach Rasentennis auf perfekt ­gepflegten Courts dürstet, kann er ins Flugzeug steigen und nach London fliegen. Im All England Club ist er Member auf Lebenszeit. (baz.ch/Newsnet)