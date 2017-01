Die grosse Show des Tennis-Rüpels

Nick Kyrgios scheint den Spass am Tennis wieder gefunden zu haben. Nach seinem Achtelfinal-Out in Wimbledon sagte der Australier noch, er liebe diesen Sport nicht: «Aber ich weiss nicht, was ich ohne ihn machen würde. Ich weiss, dass ich das Talent habe, gute Sachen zu machen.»

Dieses Talent stellte das Enfant terrible am Hopman Cup eindrucksvoll unter Beweis. Beim Mixed-Doppel an der Seite von Daria Gavrilova gelangen Kyrgios im ersten Game gleich zwei Tweener (Schuss zwischen den Beinen) – und das im selben Ballwechsel. Das Publikum konnte seine Begeisterung nicht zurückhalten, obwohl sich schlussendlich das tschechische Duo Lucie Hradecka/Adam Pavlasek den Punkt holte.

Tschechien gewann das entscheidende Doppel dann auch 3:4, 4:3, 4:2 und sorgte dafür, dass Kyrgios und Gavrilova keine Chance mehr auf den Finaleinzug haben. Diesen sicherte sich die USA mit dem Duo Jack Sock und Coco Vandeweghe – es ist die 12. Finalteilnahme der USA an der inoffiziellen Mixed-WM. Die Schweiz trifft heute um 10:30 Uhr auf Deutschland. (fas)