Dieses Bild macht den britischen Fans Angst

Grossbritannien bangt zwei Tage vor dem Start des Grand-Slam-Turniers im All England Club um seinen einzigen Siegesanwärter. Auch bei seinem ersten Training in Wimbledon wirkte Andy Murray noch immer steif – und so gar nicht wie einer, der sich dem grossen Favoriten Roger Federer und den anderen Topspielern in den Weg stellen könnte. Murrays Problem: die Beschwerden an den Hüften, die ihn schon zum Verzicht auf zwei Vorbereitungspartien zwangen.

Weil Murray im Queen's Club gleich in der 1. Runde an Jordan Thompson, der Nummer 90 der Welt, gescheitert war, tritt der Weltranglistenerste praktisch ohne Matchpraxis auf Rasen zum Unternehmen Titelverteidigung an. Murrays Trainer Ivan Lendl beschwichtigt zwar und sagt, sein Schützling treffe die Bälle im Training bedeutend besser als noch vor dem French Open, Presse und Buchmacher sind aber misstrauisch. War der zweifache Champion mit einer Quote von 4:1 vor ein paar Tagen noch Favorit Nummer 2 hinter Federer, sehen ihn die Wettanbieter nun mit einer Quote von 5,5:1 auch hinter Rafael Nadal.

Die Boulevardzeitung «The Sun» notierte, Andy Murray habe mit dem linken Bein schwer gehumpelt, es sei ein besorgniserregender Tag für die britischen Tennisfans. Jamie Delgado, der dem Trainerteam des Topgesetzten angehört, wies dessen Sparringpartner Steve Darcis an, nicht mit zu viel Druck zu spielen.

Murray tat nach der argwöhnisch beäugten Session auch nicht viel, um die Gemüter zu beruhigen. Auf die Frage, ob er am Montag gegen den Lucky Loser Alexander Bublik antreten werde, antwortete er nur: «Das hoffe ich. So sieht der Plan aus.»

(ak)