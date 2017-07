Djokovic droht US Open zu verpassen

Wie die serbische Zeitung Sportski Zurnal unter Berufung auf Djokovics Arzt Zdenko Milinkovic schreibt, fällt Novak Djokovic wegen seiner Ellenbogenverletzung sechs bis zwölf Wochen aus. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten verpasst der ehemalige Weltranglistenerste die US Open in New York (28. August bis 10. September).

Dem Bericht zufolge habe der Serbe in Wimbledon trotz seiner Verletzung gespielt, im Viertelfinal gegen Tomas Berdych musste er schliesslich aufgeben. Nach eigener Aussage plagen Djokovic seit anderthalb Jahren Ellbogenprobleme.

Der 30-Jährige hat für Mittwoch eine Pressekonferenz einberufen – ein Indiz dafür, dass es sich um seine US-Open-Absage nicht nur um ein Gerücht handeln könnte. (fas)