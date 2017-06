«Du hättest ruhig ein bisschen netter sein können»

So unterlegen Alexander Zverev in seinem zweiten Duell mit Roger Federer war, so gewieft zeigte er sich beim Interview nach der 1:6, 3:6-Niederlage im Endspiel des ATP-500-Rasenturniers in Halle. «Du hättest ruhig ein bisschen netter sein und mir ein paar Punkte mehr gönnen können», sagte der 20-jährige Deutsche zu Federer.

An der Siegereherung strahlte Zverev dann mit dem nun neunfachen Halle-Champion aus der Schweiz um die Wette. Auch deshalb, weil er statt des Siegerpokals einen einigermassen ansehnlichen Silberteller erhielt, könnte man beim Blick auf das Foto oben glauben. Federers Trophäe zählt leider zu den hässlichsten im ganzen Tenniszirkus.

'I don't know if I'm ever going to win this tournament again so I'm going to enjoy this one,' says @rogerfederer #GerryWeberOpen pic.twitter.com/HIsNmMCxai — Tennis TV (@TennisTV) 25. Juni 2017

Die nächste Station für den 18-fachen Major-Sieger ist nun sein Lieblinsgturnier in Wimbledon. Dort ist er mit einer Quote von 3,5:1 der grosse Favorit auf den Titel. Zum Publikum in Halle sagte Federer: «Ich weiss nicht, ob ich hier noch einmal gewinnen werde, also geniesse ich diesen Sieg erst einmal.»

Federers Triumphe und Tragödien in Wimbledon

(ak)