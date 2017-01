Federer gewinnt dafür das Bongo-Duell

Roger Federer musste im zweiten Einsatz nach seinem Comeback zwar schon eine Niederlage hinnehmen. Er unterlag dem weltbesten Teenager Alexander Zverev 6:7 (1:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7). Dafür zeigte er ihm nachher auf den Rängen, wie man (virtuell) Bongos spielt. Aber sehen Sie selbst im Video.

Federer ist offenbar mit seiner Bongo-Performance zufrieden. Auf Twitter schrieb er dazu: «Zumindest habe ich eine Backup-Karriere als Bongo-Spieler.»

At least I have a backup career as a bongo player ???????? pic.twitter.com/C8xl0pW9Pu