Federer trainiert vor 6000 Fans

Nach seinem ersten öffentlichen Training in Australien im Hinblick auf den Hopman Cup in Perth schrieb Roger Federer über Twitter: «Danke an die 6000 Fans, die zu meinem Training erschienen sind.»

Thank you to the six thousand fans that showed up to watch my practice at @hopmancup ???????????? pic.twitter.com/gzfNwGHcOp — Roger Federer (@rogerfederer) December 29, 2016

Das Turnier in Perth wird der erste Wettkampf sein für Federer seit fast einem halben Jahr und der Niederlage gegen Milos Raonic in Wimbledon am 8. Juli.

Federer hat am Hopman Cup seit 2002 nicht mehr teilgenommen. Damals hat der Schweizer den Mixed-Teamwettbewerb zusammen mit seiner späteren Ehefrau Mirka Vavrinec bestritten. Nächste Woche tritt er in Perth an der Seite von Belinda Bencic an.

Die beiden Schweizer treffen in der Gruppe A auf Grossbritannien, Deutschland und Frankreich. Federers Gegner in den Einzeln sind Daniel Evans, Alexander Zverev und Richard Gasquet. Auftakt ist am Montag gegen die Briten. (jwi)