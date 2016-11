Es war eine historische Partie: Zum ersten Mal überhaupt ging es beim Finalspiel der ATP-Tour-Finals für beide Finalisten um die Nummer-1-Position Ende des Jahres. Novak Djokovic und Andy Murray bewiesen, warum einer von ihnen die Nummer 1 Ende des Jahres sein muss. Auf schier endlose Grundlinienduelle dürfen sich die Fans auch 2017 freuen.

Murray bestätigte mit dem Gewinn des Masters die Wachablösung im Männertennis, die er vor zwei Wochen in Paris eingeleitet hatte. Der 29-jährige Schotte zeigte zum Abschluss der Saison noch einmal eine erstaunliche Leistung. Trotz leerem Tank spielte Murray Djokovic im ersten Satz an die Wand.

«Ich habe diese Erfolge nie und nimmer erwartet», gab Murray zu. «Es ist unglaublich schön, das Spiel um die Nummer 1 vor heimischem Publikum zu gewinnen. Noch vor sechs, sieben Wochen rechnete ich nicht damit, dass es möglich sein würde, das Jahr als Nummer 1 zu beenden.»

Die ultimative Huldigung für Murray kam von Djokovic: «Andy verdient es, die Nummer 1 zu sein. Er war heute der stärkste Spieler. Und hören Sie auf, ihm Fragen zur nächsten Saison zu stellen. Andy soll den Moment geniessen können», betonte Djokovic dann noch. Er wollte, dass sein Dauerkonkurrent die wohl schönsten Minuten seiner Karriere ohne Hintergedanken feiern kann.

Erst 17 Spieler vor ihm haben das Gleiche geschafft: Ende des Tennisjahres die Nummer 1 der Welt zu sein. Seit 1973 wird die Weltrangliste geführt. Unter ihnen natürlich Federer, Djokovic, Nadal, Sampras oder McEnroe.

«Magical Murray», schrieb auch die «Sun» nach diesem denkwürdigen Saisonende. «On Top of the World», titelte der Mirror. Und in einer Umfrage des Mirror stimmen 83 Prozent dafür, dass Murray auch 2017 die Saison als Nummer 1 der Welt beenden wird.

Dieser Meinung ist auch der ehemalige Tennisspieler Mats Wilander. Die frühere Nummer 1 sieht momentan niemanden auf der Höhe von Murray: «Federer wird mit 35 nicht nochmals die Nummer 1. Vielleicht gewinnt er noch einen Grand Slam.» Auch einem Nadal oder Djokovic traut er nicht mehr allzu viel zu. «Am Schluss bleibt Andy Murray», sagt Wilander gegenüber der BBC.

Reaktionen in den sozialen Medien

In den sozialen Medien gab es zahlreiche Gratulanten, die den Schotten feierten. Bruder Jamie Murray liess seine Freude auf Twitter aus. «Top of the world», schrieb er mit Emojis.

???????????? — Jamie Murray (@jamie_murray) November 20, 2016

Die Murrays und ganz Grossbritannien feiern ein sensationelles Tennisjahr. Andy ist die Weltnummer 1 im Einzeln, sein Bruder Jamie ist zusammen mit seinem brasilianischen Partner Bruno Soares das beste Doppelteam auf der Tour.

Mutter der beiden Murray-Söhne, Judy, postete das Rezept eines Cocktails, der nach den Feierlichkeiten der letzten Nacht helfen soll. Den «Bloody Murray».

BLOODY MURRAY.

The no.1 hangover cure.



Love this from @NialSmith x pic.twitter.com/4RTGoiBpU5 — judy murray (@JudyMurray) November 21, 2016

Natürlich hat sich auch Roger Federer zum Saisonfinale geäussert.

Epic start to the year by @DjokerNole.

Epic end to the year by @andy_murray, ending #1 ???? Congrats guys ???? — Roger Federer (@rogerfederer) November 20, 2016

Stan Wawrinka freut sich bereits auf die nächste Saison.

Congrats @andy_murray #1!! Amazing season! Well deserved !! See you next year ! ???????????????????????????? pic.twitter.com/VeK2ayT6sz — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) November 21, 2016

David Cameron, der ehemalige Premierminister Grossbritanniens, ehrte Murray mit einem Twitter-Post.

Huge congratulations @andy_murray on winning the @ATPWorldTour Finals & ending 2016 as World No1. A phenomenal year - we're so proud of you! — David Cameron (@David_Cameron) November 20, 2016

Bei Twitter-Posts darf auch Gary Lineker nicht fehlen. Der ehemalige Fussballer hat sich in Murray verliebt.

Don't mind admitting that I love @andy_murray . In a purely sporting sense, of course, but it is heartfelt. — Gary Lineker (@GaryLineker) November 20, 2016

Tommy Haas denkt in diesem Moment an Mama Murray.

i am pretty sure @JudyMurray has always been proud of her sons but today must be extra special, congrats to @andy_murray and @jamie_murray — Tommy Haas (@TommyHaas13) November 20, 2016

Nicola Sturgeon, schottische Regierungschefin, ist mächtig stolz auf ihren Landsmann.

What a match, what a year, what a legend. Congratulations @andy_murray - world number 1 #ATPFinals — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 20, 2016

